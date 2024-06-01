Из Волгограда стали летать самолеты в Минск и Сочи

Первые рейсы в Минск и Сочи вылетели сегодня, 1 июня, из аэропорта Волгограда. Как сообщили V102.RU в воздушной гавани, в столицу Белоруссии полеты выполняет авиакомпания Белавиа самолетами Embraer E195, которые рассчитанны на 107 пассажиров.

Предусмотрена программа заказных рейсов, т.е. чартерных.

Рейсы в Сочи осуществляет авиакомпания Победа. Самолеты в этом направлении будут летать 4 раза в неделю – по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам до конца октября. Время в пути составит 2 часа 25 минут. На этом маршруте задействованы комфортабельные самолеты Boeing 737-800, рассчитанные на 189 пассажиров.