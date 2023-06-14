ФСБ: к 20 годам приговорили пару наркодилеров из Волгоградской области

В Волгоградской области Городищенский районный суд приговорил к длительным срокам лишения свободы двоих жителей региона – мужчину и женщину, задержанных на посту ДПС в 2022 году с крупной партией наркотиков. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону, волгоградцев признали виновными по ч.3 ст.30 и ч.5 ст.228.1 УК России.

– В 2022 году в результате совместных с ГУ МВД России по Волгоградской области оперативно-разыскных мероприятий на федеральной автомобильной дороге «Сызрань-Саратов-Волгоград» был остановлен автомобиль Ford Focus, в котором находились два жителя Волгоградской области. В ходе личного досмотра в сумке, принадлежащей одному из пассажиров, обнаружен и изъят вакуумный пакет, внутри которого находилось сыпучее вещество, – сообщили в пресс-службе регионального управления. – По результатам проведенной экспертизы установлено, что в пакете находилось наркотическое вещество 1-Фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он, которое является производным N-метилэфедрона, общей массой 497 граммов.

Еще около 300 граммов наркотиков было обнаружено во время обысков по месту жительства задержанных. Кроме того, обнаружены и изъяты упаковочные материалы для разовых доз, весы.

– Обвиняемые признали свою вину в инкриминируемом им преступлении. Суд приговорил женщину к 10 годам колонии общего режима, мужчину к 10 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, – сообщают в волгоградском УФСБ.

Фото, видео: УФСБ России по Волгоградской области