Расследования

ФСБ: к 20 годам приговорили пару наркодилеров из Волгоградской области

Расследования 14.06.2023 15:35
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14.06.2023 15:35


В Волгоградской области Городищенский районный суд приговорил к длительным срокам лишения свободы двоих жителей региона – мужчину и женщину, задержанных на посту ДПС в 2022 году с крупной партией наркотиков. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону, волгоградцев признали виновными по  ч.3 ст.30 и ч.5 ст.228.1 УК России.

– В 2022 году в результате совместных с ГУ МВД России по Волгоградской области оперативно-разыскных мероприятий на федеральной автомобильной дороге «Сызрань-Саратов-Волгоград» был остановлен автомобиль Ford Focus, в котором находились два жителя Волгоградской области. В ходе личного досмотра в сумке, принадлежащей одному из пассажиров, обнаружен и изъят вакуумный пакет, внутри которого находилось сыпучее вещество, – сообщили в пресс-службе регионального управления. – По результатам проведенной экспертизы установлено, что в пакете находилось наркотическое вещество 1-Фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он, которое является производным  N-метилэфедрона, общей  массой 497 граммов. 

Еще около 300 граммов наркотиков было обнаружено во время обысков по месту жительства задержанных. Кроме того, обнаружены и изъяты упаковочные материалы для разовых доз, весы.

– Обвиняемые признали свою вину в инкриминируемом им преступлении. Суд приговорил  женщину к 10 годам колонии общего режима, мужчину к 10 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, – сообщают в волгоградском УФСБ.  

Фото, видео: УФСБ России по Волгоградской области 

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