В Николаевском районе Волгоградской области нашли тело пропавшего 2 июня жителя хутора Николаевка. Как стало известно V102.RU от собственного источника, труп 49-летнего мужчины обнаружил в воде родственник.
— Организована процессуальная проверка. Тело обнаружили в оросительном канале в одежде. Назначен комплекс экспертиз для определения причин смерти. Предварительно, труп принадлежит пропавшему 2 июня жителю Еланского района, — прокомментировал информагентству руководитель Николаевского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Волгоградской области Сергей Лукачев.
Как стало известно журналистам «Высоты 102», пропавший 2 июня мужчина ушел из дома без сотового телефона. По сообщениям очевидцев, жителя Еланского района последний раз видели уже в Николаевском районе. Накануне тело при самостоятельных поисках обнаружил брат.
Фото: архив ИА «Высота 102»
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