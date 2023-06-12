Телеком

Эксперты разъяснили, как Big Data помогает в принятии решений

Телеком 12.06.2023 08:04
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12.06.2023 08:04


Большие данные (Big Data) используются государственными органами управления и бизнесом для оценки факторов, влияющих на решение задач, стоящих перед отраслью. Речь идет о построении имитационных моделей, тестировании и проработке идей, прогнозировании наиболее эффективного сценария развития рынка. 
Анализ больших данных описывает ситуацию, выявляет причины произошедшего, аномалии и случайные связи внутри процесса, определяет поверхностные и глубинные тенденции его развития. 
Big Data широко применяется в ритейле для определения, к примеру, локации размещения новых торговых точек. При этом анализируется численность и социально-демографический портрет людей, проживающих и работающих в интересующем месте, их передвижение, а также собирается информация о конкурентах. 
На основе статистических данных специалисты торговых сетей определяют наиболее эффективные каналы продвижения товара. Так анализ покупок постоянного посетителя позволяет предложить ему персонализированные скидки или новинки из любимой линейки продуктов.
По информации экспертов, с помощью Big Data можно прогнозировать динамику продаж товаров, отслеживать спрос на услуги, оценивать поведение кредитора в течение срока погашения долга, выявлять причины падения доходов населения и всплески на фондовом рынке. На основе анализа численности населения, проживающего в опасных районах, можно определить релевантность кадрового состава служб внутренних дел и их готовности к работе в режиме чрезвычайной ситуации.
Анализом больших данных эффективно занимаются телеком-операторы, которые «видят» своего клиента 24х7. Оператор собирает обезличенные данные абонентов и анализирует их, после чего, имея постоянный мониторинг долей рынка, экстраполирует выводы на всё население. Сотовые компании с точностью определяют количество людей, находящихся на определенной территории, и категоризируют их. С помощью анализа больших данных выделяются пользователи сети, проживающие и работающие в конкретной локации, приехавшие в город на отдых или по работе, транзитники и иностранцы.
Big Data позволяет строить прогнозы и давать оценки ситуациям, имеющим практическое значение для развития бизнеса разного масштаба и органов государственного управления. Наиболее распространенным инструментом в области применения больших данных является геоанализ. Обезличенная информация о поведении пользователей мобильных телефонов позволяет оставить социально-демографический портрет жителей той или иной местности, обосновать строительство новых объектов социальной инфраструктуры, подтвердить необходимость развития транспортных сетей.  Также есть практика изучения пассажирских, туристических, миграционных потоков людей для аргументированного привлечения инвестиций в различные отрасли экономики. Скоро анализ больших данных станет приоритетным для быстрого и эффективного решения самых разнообразных задач. И, как показывает практика, это перспектива ближайших лет, – отметила Татьяна Сазонова, руководитель направления геоаналитики Big Data Tele2.

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