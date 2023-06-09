Происшествия

«Непригодны даже для оформления»: сотрудники музея-заповедника в Кировском районе осмотрели пилоны с Мамаева кургана

Происшествия 09.06.2023 10:57
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09.06.2023 10:57


Сотрудники музея-заповедника «Сталинградская битва» сегодня, 9 июня, с утра побывали в Кировском районе Волгограда, где накануне были обнаружены пилоны, демонтированные около 20 лет на Мамаевом кургане. На сегодня эксперты по-прежнему придерживаются мысли о том, что никакой исторической и художественной ценности данные изваяния не имеют. 

О визите в Кировский район вкратце рассказал ИА «Высота 102» директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев. По его словам, состояние бетонных конструкций свидетельствует о том, что в Кировском районе они пролежали значительное количество времени. В этом накануне убедились и корреспонденты «Высоты 102» – рядом с пилонами, а местами и сквозь них успели прорасти и подняться в полный рост деревья, а сами пилоны местами значительно разрушены. 


– Действительно сегодня сотрудники музея-заповедника выезжали в Кировский район с целью осмотра пилонов. Накануне мы сообщали, что рассматриваем вопрос их использования при благоустройстве Мамаева кургана, однако сегодня понимаем, что даже восстановление пилонов не имеет никакого смысла.Сегодняшнее их состояние таково, что есть все основания полагать, что они пролежали в Кировском районе с тех пор, как были демонтированы, то есть порядка 20 лет, – сообщил Алексей Дементьев «Высоте 102». – Художественной ценности эти пилоны никакой не представляют. И это даже не мое убеждение, к такому выводу, напомню, еще в 1967 году пришли члены художественно-экспертного совета Министерства культуры РСФСР. Пока нами не рассматривается идея использования их как элементов оформления. Есть большое количество других объектов исторического и культурного наследия, на которые необходимо направлять силы и средства. 

В целом, характеризуя события последних дней и живой интерес к найденным на свалке пилонам, директор музея-заповедника «Сталинградская битва» констатирует: демонтаж пилонов – лишь одна из страниц Мамаева кургана. 

– Информация об этих пилонах содержится в архивах музея-заповедника, и совсем не так давно к ней уже возвращались. В этот раз мы еще раз подняли документы, нашли в фондах дополнительные, освежили память. Безусловно, это очень хорошо, что общественники и горожане так трепетно относятся и к самому Мамаеву кургану, и к его истории, – отметил Алексей Владимирович. 


Накануне, напомним, в ответ на многочисленные запросы СМИ в музее-заповеднике «Сталинградская битва» приводили цитату из протокола 1967 года, свидетельствующую о том, что уже тогда эксперты Министерства культуры РСФСР признавали пилоны ничтожными с точки зрения художественной ценности. Позже появилась еще одна причина, по которой колонны были демонтированы и вывезены с Мамаева кургана. 

– Одной из причин было то, что они [пилоны] располагались на эксплуатируемой кровле помещений Зала Воинской Славы, создавая избыточную нагрузку не только на плиту покрытия, но и на большую подпорную стену, и, как следствие, представляя угрозу конструкциям Зала, – говорилось в комментарии музея-заповедника. 


– Гранитные плиты с именами полководцев, под командованием которых были разгромлены вражеские войска в Сталинградской битве, были сняты с пилонов и перенесены на Большую подпорную стену на Площади Героев, где они располагаются и теперь, – уточняли в в «Сталинградской битве». 

Накануне, напомним, ИА «Высота 102» опубликовало копию протокола 1967 года, в котором содержится заключение экспертов о художественной ценности пилонов. 

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