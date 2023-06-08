В Волгограде общественники накануне в Кировском районе среди гор мусора обнаружили железобетонные пилоны, некогда располагавшиеся на Мамаевом кургане. Тут же волгоградские активисты объявили «охоту на ведьм», намереваясь установить виновных в пренебрежительном отношении к данным объектам. Сегодня, 8 июня, музей-заповедник «Сталинградская битва» обнародовал протокол художественно-экспертного совета Министерства культуры РСФСР, согласно которому еще в далеком 1967 году элементы декора признали не представляющими достаточной художественной ценности. Более 20 лет назад пилоны и вовсе назвали опасными, поставив на их судьбе крест.





– Бетонные пилоны, когда-то располагавшиеся на Мамаевом кургане, не являлись объектами культурного наследия и самостоятельными произведения искусства, – сообщили 8 июня в музее-заповеднике «Сталинградская битва» в ответ на многочисленные запросы СМИ.

Далее специалисты процитировали заключение экспертов по монументальной скульптуре Министерства культуры РСФСР от 13 октября 1967 г. Согласно тексту протокола, копия которого также оказалась в распоряжении редакции «Высота 102», «пилоны с барельефами родов войск усложняют общую композицию памятника-монумента и решены на недостаточном художественно-техническом уровне. Совет считает в данном состоянии пилоны неприемлемы».









В музее-заповеднике также уточняют, что кроме неприглядности колонн, послужившей причиной их демонтажа, они создавали избыточную нагрузку на подпорную стену:

– Эти пилоны использовались в качестве элементов оформления и были демонтированы в ходе выполнения ремонтных работ. Одной из причин было то, что они располагались на эксплуатируемой кровле помещений Зала Воинской Славы, создавая избыточную нагрузку не только на плиту покрытия, но и на большую подпорную стену, и, как следствие, представляя угрозу конструкциям Зала, – объясняют в музее-заповеднике.

Предупреждая вопросы волгоградцев о том, куда делись располагавшиеся на пилонах плиты с именами полководцев, в музее отвечают: они были сняты с пилонов и перенесены на Большую подпорную стену на Площади Героев, где и располагаются в настоящее время.

Не исключается, что найденные в Кировском районе фрагменты пилонов будут в дальнейшем использованы при благоустройстве Мамаева кургана. Окончательное решение будет принято специалистами после осмотра фрагментов.

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Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»