Под предлогом оказания интим-услуг мошенники похитили у ростовского инженера почти два миллиона рублей. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, 31-летний работник ростовского предприятия, находясь в Волгограде в командировке, нашел в интернете сайт с предоставлением услуг интимного характера.

- После переписки с неизвестной женщиной, которая сообщила об условиях получения услуги, мужчина перевел на ее счет 7 тысяч рублей и стал ожидать приезда работницы секс-индустрии. Однако через несколько часов ему перезвонил диспетчер и сообщил, что после его платежа якобы произошла блокировка системы оплаты и необходимо перевести деньги для ее восстановления, - пояснили в главке.

При этом неизвестные стали шантажировать мужчину, пригрозив рассказать его родным о связи со жрицей любви. На протяжении нескольких дней запуганный мужчина переводил на различные счета личные сбережения в размере 200 тысяч рублей, а также вынужден был взять кредит на сумму 1,7 млн. рублей, которые также перечислил мошенникам.

Только после этого ростовчанин осознал, что стал жертвой мошенников. Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ – «Мошенничество».

Напомним, в конце мая в Краснодарском крае были задержаны 26-летние гражданские супруги, которые организовали подобную схему обмана в интернете.