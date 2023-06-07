В Волгоградскую область из Краснодара попало молоко с линкомицином

Происшествия 07.06.2023 15:50
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07.06.2023 15:50
В Волгоградской области обнаружено молоко с антибиотиком. Как сообщили V102.RU в межрегиональном управлении Россельхознадзора, на одном из предприятий региона была отобрана проба ультрапастеризованного молока, произведенного на ООО «МолПромКубань» из Краснодарского края.
По результатам исследования в молоке был обнаружен линкомицин из ряда антибиотиков. При этом производитель указывал, что продукт питания изготовлен из нормализованного молока.
Выяснилось, что краснодарская фирма успела выработать 10956 литров продукции, которая в дальнейшем была направлена в адреса хозяйствующих субъектов различных регионов страны, в том числе и в Волгоградскую область.
Теперь территориальное управление Россельхознадзора займется в Краснодарском крае расследованием этого происшествия и выяснит, как антибиотик попал в молоко.
Фото из архива V102.RU
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