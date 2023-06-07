Арбитражный суд Волгоградской области оштрафовал ООО «Сингам» на 5 тысяч рублей за осуществление деятельности на полигоне, не отвечающей требованиям в области охраны окружающей среды, а также в отсутствие лицензии. Об этом сообщили V102.RU в межрегиональном управлении Росприроднадзора.





Ранее инспекторы Управления в ходе внеплановой выездной проверки на объект установили, что проектная документация на строительство объекта, получившая положительное заключение государственной экологической экспертизы, а также документация о введении данного объекта в эксплуатацию. Фактически территория объекта «специализированный полигон хозбытовых отходов» представляет собой свалку отходов и не обладает конструктивными особенностями, характерными для объекта размещения отходов. При этом земельный участок для осуществления незаконной деятельности предоставлен администрацией Волгограда, подчеркнули в РПН.

Кроме того, на данный объект компания свозит древесные отходы IV класса опасности от сноса и разборки зданий в отсутствие специального разрешения.

ООО «Сингам» неоднократно обращалось в адрес Росприроднадзора с целью включения эксплуатируемого объекта в ГРОРО. Однако ей в этом было отказано, ввиду отсутствия объекта размещения отходов, отвечающего требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды, пояснили в ведомстве.

В настоящее время в Ворошиловском районном суде Волгограда рассматривается иск ведомства о прекращении экологически вредной деятельности на незаконном полигоне отходов.

Напомним, как ранее сообщало V102.RU, бенефициаром ООО «Сингам» является бывший депутат Волгоградской гордумы Федор Литвиненко. Ранее он владел мусорным полигоном вместе со своим коллегой по думе Евгением Щуром. В настоящее время Литвиненко и Щур проходят подсудимыми по делу о мошенничестве в сфере автострахования.

Фото межрегионального управления Росприроднадзора