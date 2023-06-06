В Волгограде хотят в 2,5 раза повысить штраф за парковку на газоне

Общество 06.06.2023 20:01
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06.06.2023 20:01
Депутаты гордумы Волгограда направили в региональный парламент предложение об ужесточении наказания для любителей парковки на зеленой зоне. Как сообщили в пресс-службе гордумы, предлагается внести изменения в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности. Они предусматривают увеличение штрафа в 2,5 раза - с 1 до 2,5 тысячи рублей за парковку на газонах и других озелененных территориях.
Кроме того, городские депутаты просят расширить полномочия должностных лиц органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений в части предоставления им прав на составление протоколов о нарушениях.
Также предлагается установить новый состав административного правонарушения, предусматривающий ответственность за неуплату за размещение транспортного средства на парковках, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
Нарушения будут фиксировать работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.
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