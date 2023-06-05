Правительство РФ продлило упрощенную регистрацию лекарств





В России продлевается упрощённая процедура государственной регистрации отдельных лекарственных препаратов, которая позволяет быстрее выводить медикаменты на рынок, избежать их дефицита и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает V102.RU со ссылкой на сайт правительства РФ. Решение будет действовать до конца 2024 года и поможет сохранить стабильность рынка медикаментов, оказавшегося под влиянием последствий внешних санкций. В России продлевается упрощённая процедура государственной регистрации отдельных лекарственных препаратов, которая позволяет быстрее выводить медикаменты на рынок, избежать их дефицита и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает V102.RU со ссылкой на сайт правительства РФ. Решение будет действовать до конца 2024 года и поможет сохранить стабильность рынка медикаментов, оказавшегося под влиянием последствий внешних санкций.

Госрегистрация требуется для вывода препаратов на рынок – как импортируемых, так и произведённых в России. Упрощённая процедура позволяет получить все необходимые для этого документы в максимально короткий период. В целом срок проведения госрегистрации и экспертизы качества лекарственных средств сокращается на 30 дней. Госрегистрация требуется для вывода препаратов на рынок – как импортируемых, так и произведённых в России. Упрощённая процедура позволяет получить все необходимые для этого документы в максимально короткий период. В целом срок проведения госрегистрации и экспертизы качества лекарственных средств сокращается на 30 дней.

Медикаменты, которые можно регистрировать в упрощённом порядке, определяет специальная межведомственная комиссия. В её состав входят представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной таможенной службы. Медикаменты, которые можно регистрировать в упрощённом порядке, определяет специальная межведомственная комиссия. В её состав входят представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной таможенной службы.

Также по решению этой комиссии вновь зарегистрированные зарубежные препараты могут продаваться в стране не только в российской, но и в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке. Это правило также будет действовать до конца 2024 года. Что касается незарегистрированных в России препаратов, то они могут использоваться в случае выдачи временного разрешения. Также по решению этой комиссии вновь зарегистрированные зарубежные препараты могут продаваться в стране не только в российской, но и в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке. Это правило также будет действовать до конца 2024 года. Что касается незарегистрированных в России препаратов, то они могут использоваться в случае выдачи временного разрешения.

Напомним, упрощённая процедура регистрации лекарственных средств введена Правительством в апреле 2022 года и должна была действовать до конца 2023 года. Напомним, упрощённая процедура регистрации лекарственных средств введена Правительством в апреле 2022 года и должна была действовать до конца 2023 года.







