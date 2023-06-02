Экономика

Владимир Русаев рассказал об актуальности офлайн-обслуживания в банковской сфере

Экономика 02.06.2023 17:55
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02.06.2023 17:55


В банковской сфере последние несколько лет наблюдается стремительное развитие онлайн-обслуживания клиентов. Казалось бы, в такой ситуации на нет сошла необходимость «физического» присутствия банков в городах России. И, тем не менее,  некоторые кредитные организации открывают новые отделения. Так, накануне в центре Волгограда банк ВТБ открыл свой крупнейший офис в регионе. Пользуясь случаем, ИА «Высота 102» поинтересовалось у управляющего  ВТБ в Волгоградской области Владимира Русаева, насколько это своевременное событие и каковы прогнозы эксперта с учетом глобальной цифровизации. 

– Каналы дистанционного обслуживания доказали свою эффективность в период пандемии. Многие привыкли решать финансовые вопросы в Интернете. Зачем в таком случае открывать новый офис?

– Действительно,  большинство клиентов сегодня уже не идут в банк для каких-то бытовых платежей, это всё легко делается в онлайн. У интернет-платформ и приложений банка удобные и понятные интерфейсы, через которые можно быстро и просто заказать, и получить ту или иную услугу или необходимую информацию.  

Но при оформлении сложных финансовых продуктов или в каких-то нестандартных ситуациях дела обстоят иначе – здесь важна определенная степень доверия и личные коммуникации с банковскими сотрудниками. 

Кроме того, и в период пандемии своей актуальности офлайновые офисы не теряли: многие люди, особенно старшего поколения, привыкли получать услуги в отделениях  и не все смогли освоить инструменты дистанционного обслуживания. Поэтому именно мы продолжаем развивать филиальную сеть и располагаем отделения нового формата в удобных локациях. За этим однозначно есть будущее. 

– При этом стоять в очередях даже пожилые люди уже не хотят. Как сейчас в банках решают эту задачу? 

– В новых умных отделениях все сосредоточено вокруг клиента. Посетителю, как правило, предоставляют систему навигации, которая автоматически анализирует его запрос и определяет оптимальное место для обслуживания – в зале или переговорной комнате . Особенно ценят клиенты сегодня  отсутствие барьера  между ними и консультантами. В офисах ВТБ благодаря отсутствию лишней техники, наличию фонового музыкального сопровождения, ароматического маркетинга и клиентского WI-FI, фронт-линия офиса представляет собой пространство, где любой посетитель будет чувствовать себя уверенно, комфортно и легко. 

Для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья  в новых отделениях банков обязательно наличие безбарьерной среды, а все вывески, обозначения и банкоматы полностью адаптированы для слабовидящих или незрячих посетителей. В новом офисе на ул. Краснознаменской клиенты могут воспользоваться и устройствами самообслуживания, четыре из которых работают круглосуточно. Но режим работы офиса предполагает обслуживание физических лиц и в выходные дни.

- Последние три года стали непростыми для многих россиян. Пользуясь случаем, хочется спросить, развивают ли банки собственные программы поддержки? 

– ВТБ, наряду с другими ведущими банками, стал  ключевой финансовой структурой, где предоставлялись разнообразные виды поддержки — от льготных кредитов на выплату заработной платы до реструктуризации по действующим договорам.  В 2020 году государство запустило ряд программ, целью которых было помочь гражданам и компаниям преодолеть сложный период и адаптироваться к новым условиям. Мы запустили и собственные продукты, направленные на решение тех же задач. Открытие офисов нового формата помогает эффективнее доносить до граждан и компаний информацию об услугах и возможностях получения поддержки.


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