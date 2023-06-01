



Дмитрий Медведев вместе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым вечером 1 июня посетил обновленную нижнюю террасу центральной набережной. Как сообщает ИА «Высота 102», прогулка по берегу Волги длилась не более 15 минут, однако за это время зампред Совбеза РФ успел пообщаться с представителями волгоградской молодежи и ветеранского сообщества.





– Приятно, что встретились. В прошлом году встречались и в этом году встретились, – сказал Медведев, приветствуя молодежь на набережной Волгограда. – Я вас поздравляю с юбилеем Сталинградской победы.

Далее он обратился к Андрею Бочарову:

– Вот мы смотрим, Андрей Иванович, вроде некоторые изменения есть. Позитивные. Набережная. Это место (амфитеатр, – Прим.ред.). Ну и многое другое, конечно.





– Изменения большие, – вклинился председатель городского совета ветеранов Александр Струков. – Мы, представители ветеранского сообщества, видим отношение к нам и то, как работал и работает оргкомитет по подготовке к празднованию 80-летия Сталинградской победы. А это место, историческое, коренным образом изменилось.

– Ну этого же ничего и не было здесь, – справедливо заметил зампред Совбеза.

– Да, да, да. Здесь 13-я Гвардейская дивизия насмерть стояла. Это пространство у нас культурно-историческое. Здесь много молодежи гуляет, потом мы наблюдаем за парочками, которые женятся.

– То есть традиция рождается? – спросил Медведев.

– Да. Лучшая набережная на Волге – это наша, – подчеркнул Струков.





Обсуждая значимость празднования юбилея Сталинградской победы с Дмитрием Медведевым, Александр Струков заметил: «К нам, ветеранам, Андрей Иванович [Бочаров] относится по-сыновьи».

– Ну так и вы относитесь к нему, как к сыну, – отвел политик.

– Так и есть, – сказал в ответ губернатор.





Андрей Бочаров сообщил Дмитрию Медведеву, что в конце июня площадка амфитеатра будет задействована для проведения ярких и масштабных мероприятий второго регионального фестиваля #ТриЧетыре. Концепция утверждена оргкомитетом — заседание состоялось в мае.

– При поддержке молодежи мы реализуем ряд проектов развития города. Она принимает активное участие в решении задач по развитию поймы реки Царицы, набережной, помогает в проведении мероприятий 80-летия Победы в Сталинградской битве, — подчеркнул роль подрастающего поколения губернатор.





Молодые волгоградцы, добавим, вручили Дмитрию Медведеву рисунок с изображением БК-31, поднятого со дна Волги и установленного на набережной Волгограда. Автор рисунка – Матвей Азаров.





Напомним, что в ходе поездки в Волгоградскую область Дмитрий Медведев днем 1 июня побывал на полигоне «Прудбой». Общаясь с военнослужащими, заместитель председателя Совета безопасности РФ заявил, что атаки беспилотников городов России нельзя назвать иначе, кроме как террористическими атаками, высказав убежденность в необходимости полной ликвидации «осиного гнезда» – нынешнего режима Украины. Видеокадры с Прудбоя ИА «Высота 102» публиковало ранее.













Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»