Общество

Пожал руку главному ветерану и получил подарок: фоторепортаж визита Дмитрия Медведева в центр Волгограда

Общество 01.06.2023 20:21
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01.06.2023 20:21


Дмитрий Медведев вместе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым вечером 1 июня посетил обновленную нижнюю террасу центральной набережной. Как сообщает ИА «Высота 102», прогулка по берегу Волги длилась не более 15 минут, однако за это время зампред Совбеза РФ успел пообщаться с представителями волгоградской молодежи и ветеранского сообщества. 



 

– Приятно, что встретились. В прошлом году встречались и в этом году встретились, – сказал Медведев, приветствуя молодежь на набережной Волгограда. – Я вас поздравляю с юбилеем Сталинградской победы. 

Далее он обратился к Андрею Бочарову: 

– Вот мы смотрим, Андрей Иванович, вроде некоторые изменения есть. Позитивные. Набережная. Это место (амфитеатр, – Прим.ред.). Ну и многое другое, конечно. 


– Изменения большие, – вклинился председатель городского совета ветеранов Александр Струков. – Мы, представители ветеранского сообщества, видим отношение к нам и то, как работал и работает оргкомитет по подготовке к празднованию 80-летия Сталинградской победы. А это место, историческое, коренным образом изменилось. 

– Ну этого же ничего и не было здесь, – справедливо заметил зампред Совбеза. 

– Да, да, да. Здесь 13-я Гвардейская дивизия насмерть стояла. Это пространство у нас культурно-историческое. Здесь много молодежи гуляет, потом мы наблюдаем за парочками, которые женятся. 

– То есть традиция рождается? – спросил Медведев. 

– Да. Лучшая набережная на Волге – это наша, – подчеркнул Струков. 


Обсуждая значимость празднования юбилея Сталинградской победы с Дмитрием Медведевым, Александр Струков заметил: «К нам, ветеранам, Андрей Иванович [Бочаров] относится по-сыновьи». 

– Ну так и вы относитесь к нему, как к сыну, – отвел политик. 

– Так и есть, – сказал в ответ губернатор. 


Андрей Бочаров сообщил Дмитрию Медведеву, что в конце июня площадка амфитеатра будет задействована для проведения ярких и масштабных мероприятий второго регионального фестиваля #ТриЧетыре. Концепция утверждена оргкомитетом — заседание состоялось в мае.

– При поддержке молодежи мы реализуем ряд проектов развития города. Она принимает активное участие в решении задач по развитию поймы реки Царицы, набережной, помогает в проведении мероприятий 80-летия Победы в Сталинградской битве, — подчеркнул роль подрастающего поколения губернатор.


Молодые волгоградцы, добавим, вручили Дмитрию Медведеву рисунок с изображением БК-31, поднятого со дна Волги и установленного на набережной Волгограда. Автор рисунка – Матвей Азаров. 


Напомним, что в ходе поездки в Волгоградскую область Дмитрий Медведев днем 1 июня побывал на полигоне «Прудбой».  Общаясь с военнослужащими, заместитель председателя Совета безопасности РФ заявил, что атаки беспилотников городов России нельзя назвать иначе, кроме как террористическими атаками, высказав убежденность в необходимости полной ликвидации «осиного гнезда» – нынешнего режима Украины. Видеокадры с Прудбоя ИА «Высота 102» публиковало ранее

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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