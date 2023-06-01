Главное

Медведев на полигоне под Волгоградом назвал терактами прилеты в российских городах

Главное 01.06.2023 18:19
0
01.06.2023 18:19


Дмитрий Медведев в рамках своего визита в Волгоградскую область 1 июня побывал на полигоне Прудбой. Фрагмент общения с военнослужащими он опубликовал в своем Tekegram-канале, сообщает ИА «Высота 102». 



На видеокадрах, обнародованных Медведевым, он заявляет о необходимости уничтожения террористов, направляющих беспилотники на дома российского населения. 

– Всем же понятно, что это абсолютно террористическая атака. Это не военное отражение, не военное действие. Какую цель может преследовать такая атака? Причинить ущерб гражданскому населению. И только. Потому что те средства поражения, те беспилотные летательные аппараты, которые используют, они не могут причинить ущерба ни военным объектам, ни объектам государственного управления. Это террористический акт. И по-другому это квалифицировать невозможно,  – заявил Дмитрий Медведев. 

Далее Дмитрий Медведев напомнил: с террористами любое государство не договаривается. 

– Террористов нужно уничтожать. И то, что наш противник уже ведет себя как террорист, характеризует и украинский режим, и тех, кто за ними стоит: прежде всего американцы, европейцы, которые фактически встали на тропу войны с нами. 

По словам Медведева, спецоперация по защите населения Донбасса превратилась в контртеррористическую борьбу: 

– Мы сражаемся с террористами, которые убивают наших людей. Ответ понятно какой: они должны быть уничтожены. Причем не только в личном качестве: нужно уничтожить само «осиное гнездо». Режим, который сложился на Украине, подлежит истреблению. Иначе оттуда постоянно будет исходить угроза. 

Напомним, Дмитрий Медведев прибыл в Волгоград днем 1 июня. Программа визита  политика в регион до сих хранится в тайне. Известно только лишь то, что зампред Совбеза в центре Волгограда планировал осмотреть амфитеатр. 

Видео: Дмитрий Медведев / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Главное
30.05.2023 12:16
Главное 30.05.2023 12:16
Комментарии

0
Далее
Главное
26.05.2023 14:55
Главное 26.05.2023 14:55
Комментарии 0

0
Далее
Главное
26.05.2023 11:26
Главное 26.05.2023 11:26
Комментарии

0
Далее
Главное
23.05.2023 10:40
Главное 23.05.2023 10:40
Комментарии

0
Далее
Главное
22.05.2023 18:06
Главное 22.05.2023 18:06
Комментарии

0
Далее
Главное
22.05.2023 13:41
Главное 22.05.2023 13:41
Комментарии

0
Далее
Главное
20.05.2023 21:57
Главное 20.05.2023 21:57
Комментарии

0
Далее
Главное
18.05.2023 16:52
Главное 18.05.2023 16:52
Комментарии

0
Далее
Главное
16.05.2023 19:11
Главное 16.05.2023 19:11
Комментарии

0
Далее
Главное
16.05.2023 12:49
Главное 16.05.2023 12:49
Комментарии

0
Далее
Главное
15.05.2023 21:29
Главное 15.05.2023 21:29
Комментарии

0
Далее
Главное
14.05.2023 18:28
Главное 14.05.2023 18:28
Комментарии

0
Далее
Главное
10.05.2023 11:09
Главное 10.05.2023 11:09
Комментарии

0
Далее
Главное
09.05.2023 08:32
Главное 09.05.2023 08:32
Комментарии

0
Далее
Главное
09.05.2023 07:36
Главное 09.05.2023 07:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:21
Пожал руку главному ветерану и получил подарок: фоторепортаж визита Дмитрия Медведева в центр ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:36
Семьи участников СВО и переселенцев из Донбасса получили подарки в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:18
В Волгограде семьям 11 погибших на Украине бойцов передали ордена МужестваСмотреть фотографии
18:53
На трассе Волгоград – Средняя Ахтуба с 2 июня изменят схему движенияСмотреть фотографии
18:19
Медведев на полигоне под Волгоградом назвал терактами прилеты в российских городахСмотреть фотографииCмотреть видео
17:51
В Волгоградской области горячим битумом ошпарило сотрудника ДРСУСмотреть фотографии
17:09
Перед страшным ДТП в Волжском погибшие записали на видео свои покатушкиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:56
Доля параллельного импорта на авторынке не превысит 15% в 2023 годуСмотреть фотографии
16:41
На трассе Волгоград-Москва в ДТП с корейским кроссовером и КАМАЗом погиб мужчинаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:13
Медик психбольницы Игорь Лункин из Волгоградской области погиб на СВОСмотреть фотографии
16:04
В Волгограде к 90-летию кинорежиссера Элема Климова откроют выставку его личных фотоСмотреть фотографии
15:20
В Волгограде осудили насильника и убийцу, закопавшего труп студентки в лесуСмотреть фотографии
14:40
Бывший ватерполист «Спартака» Андрей Навалихин скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:34
ГД утвердила штрафы до 450 тыс. рублей за незащищенность объектов ТЭК в регионахСмотреть фотографии
13:30
МТС рассказала, кем волгоградские школьники хотят стать в будущемСмотреть фотографии
13:25
Самолет с Дмитрием Медведевым приземлился в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
13:08
Гибель пешехода на улице Костюченко в Волгограде попала на видеоСмотреть фотографии
12:27
Волгоградцы тратят на коммуналку и еду 85% доходовСмотреть фотографии
12:18
В центре Волгограда автомобиль наехал на 15-летнего школьника на электросамокатеСмотреть фотографии
12:18
МегаФон стал партнером финансовой платформы Банки.руСмотреть фотографии
11:39
«Они не опасные»: в Волгограде спасатели выловили танцевавших посреди улицы змейСмотреть фотографииCмотреть видео
11:13
Промышлявшая в Краснодаре, Волгограде и Астрахани банда автоподставщиков разорила страховые на 5,7 млнСмотреть фотографии
11:03
Больше 100 тысяч волгоградцев задолжали за свет и напросились на «горчичники»Смотреть фотографии
09:46
Под Волгоградом пассажиров разорванного пополам ВАЗ-21099 спасают врачиСмотреть фотографии
09:24
Волгоградцы называли родившихся в мае детей Евпатием, Владимирой и Дени-ШейхомСмотреть фотографии
09:06
В Волжском машину разорвало после наезда на дерево, есть погибшие: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:49
В Волжском нашли пропавшую 13-летнюю школьницу с пирсингомСмотреть фотографии
21:50
В Волгоградской области лето начнется с гроз и дождейСмотреть фотографии
21:09
В Волгоградской области проиндексировали в 1,055 раза стипендииСмотреть фотографии
20:11
Бензин всех марок подорожал в Волгоградской области за неделюСмотреть фотографии
 