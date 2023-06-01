Медведев на полигоне под Волгоградом назвал терактами прилеты в российских городах

Дмитрий Медведев в рамках своего визита в Волгоградскую область 1 июня побывал на полигоне Прудбой. Фрагмент общения с военнослужащими он опубликовал в своем Tekegram-канале, сообщает ИА «Высота 102».





На видеокадрах, обнародованных Медведевым, он заявляет о необходимости уничтожения террористов, направляющих беспилотники на дома российского населения.

– Всем же понятно, что это абсолютно террористическая атака. Это не военное отражение, не военное действие. Какую цель может преследовать такая атака? Причинить ущерб гражданскому населению. И только. Потому что те средства поражения, те беспилотные летательные аппараты, которые используют, они не могут причинить ущерба ни военным объектам, ни объектам государственного управления. Это террористический акт. И по-другому это квалифицировать невозможно, – заявил Дмитрий Медведев.

Далее Дмитрий Медведев напомнил: с террористами любое государство не договаривается.

– Террористов нужно уничтожать. И то, что наш противник уже ведет себя как террорист, характеризует и украинский режим, и тех, кто за ними стоит: прежде всего американцы, европейцы, которые фактически встали на тропу войны с нами.

По словам Медведева, спецоперация по защите населения Донбасса превратилась в контртеррористическую борьбу:

– Мы сражаемся с террористами, которые убивают наших людей. Ответ понятно какой: они должны быть уничтожены. Причем не только в личном качестве: нужно уничтожить само «осиное гнездо». Режим, который сложился на Украине, подлежит истреблению. Иначе оттуда постоянно будет исходить угроза.

Напомним, Дмитрий Медведев прибыл в Волгоград днем 1 июня. Программа визита политика в регион до сих хранится в тайне. Известно только лишь то, что зампред Совбеза в центре Волгограда планировал осмотреть амфитеатр.

Видео: Дмитрий Медведев / t.me