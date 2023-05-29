Расследования

Дело о гибели 18-летнего студента в страшном ДТП под Волгоградом дошло до суда

Расследования 29.05.2023 18:15
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29.05.2023 18:15


Новоаннинский районный суд Волгоградской области сегодня, 29 мая, принял в производство уголовное дело о смертельном дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на московской трассе в середине февраля текущего года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу суда, на скамье подсудимых оказался 61-летний житель поселка Ерзовка Городищенского района, управлявший иномаркой Hover и выехавший на встречную полосу. В результате ДТП от полученных травм скончался 18-летний юноша. 

Напомним, что по данным ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла около 08.45 13 февраля на 746-м километре трассы Р-22 «Каспий». Причиной ДТП, сообщали полицейские, стало нарушение правил дорожного движения водителем иномарки в условиях снегопада. Данная информация подтверждается и материалами уголовного дела. 

– На территории Новоаннинского района в условиях снегопада и гололеда, в нарушение ПДД, выехав на полосу встречного движения, житель Городищенского района совершил касательное столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Нива», в салоне которого находилось трое парней – сын водителя и двое его сокурсников, – цитируют в районном суде материалы дела. – Вследствие указанного столкновения автомобиль «Нива» отбросило в правый кювет, в результате чего одного из пассажиров выбросило из салона автомобиля, в результате чего 18-летний молодой человек от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Водитель «Нивы» был госпитализирован в лечебное учреждение. 


В суде также уточняют, что сидевший за рулем иномарки мужчина не является владельцем транспортного средства – за руль он сел с разрешения своей сожительницы, которая находилась в салоне в момент аварии. Женщина в результате ДТП  также была доставлена в больницу с переломом ноги. 

Как стало известно «Высоте 102», погибший 18-летний юноша проживал в хуторе Шарашенский Алексеевского района, а учился в Себряковском технологическом техникуме. 

– Житель Городищенского района обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, – сообщают в Новоаннинском районном суде. – Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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