Происшествия

ДТП на снежной трассе в Волгоградской области унесло жизнь 18-летнего парня

Происшествия 13.02.2023 12:25
0
13.02.2023 12:25



Сегодня, 13 февраля, один человек погиб и двое получили ранения в результате ДТП в Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в 8:45 на 746 км трассы Р-22 «Каспий» в Новоаннинском районе столкнулись китайский Great Wall и автомобиль «Нива». Отечественное авто в результате столкновения превратилось в груду железа с оторванными колесами. У иномарки сильно пострадала передняя часть.



В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончался 18-летний пассажир «Нивы». В больницу доставили 42-летнего водителя «Нивы» и 55-летнюю пассажирку иномарки.
На месте аварии работают экипажи ДПС.


Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
13.02.2023 11:45
Происшествия 13.02.2023 11:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.02.2023 11:08
Происшествия 13.02.2023 11:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.02.2023 10:58
Происшествия 13.02.2023 10:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.02.2023 10:43
Происшествия 13.02.2023 10:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.02.2023 10:23
Происшествия 13.02.2023 10:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.02.2023 20:59
Происшествия 12.02.2023 20:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.02.2023 18:04
Происшествия 12.02.2023 18:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.02.2023 11:56
Происшествия 12.02.2023 11:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.02.2023 10:32
Происшествия 12.02.2023 10:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.02.2023 10:22
Происшествия 12.02.2023 10:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.02.2023 10:31
Происшествия 11.02.2023 10:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.02.2023 18:55
Происшествия 10.02.2023 18:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.02.2023 13:59
Происшествия 10.02.2023 13:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.02.2023 11:48
Происшествия 10.02.2023 11:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.02.2023 11:46
Происшествия 10.02.2023 11:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:42
Для юных волгоградцев запустили первую экосистемную подпискуСмотреть фотографии
15:35
Подполковник полиции из Волгограда награжден за мужество, проявленное в зоне СВОСмотреть фотографии
15:25
Банк Уралсиб запустил акцию «5000 на счет»Смотреть фотографии
15:23
Нападавший на бабушек серийный грабитель задержан в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:22
В Волгоградской области ищут обладателя лотерейного билета, выигравшего 7 млн рублейСмотреть фотографии
13:24
Бочаров: экономика Волгоградской области растет, несмотря на санкцииСмотреть фотографии
12:59
Плохая хозяйка, сидит в соцсетях: в Волгоградской области мужчина набросился с утюгом на любовницуСмотреть фотографии
12:32
МЧС: площадь пожара на рынке «Олимпия» в Волгограде составила 100 кв. метровСмотреть фотографииCмотреть видео
12:25
ДТП на снежной трассе в Волгоградской области унесло жизнь 18-летнего парняСмотреть фотографии
11:49
«Ущерб возместил, но вину не признает»: под Волгоградом подрядчика благоустройства парка судят за мошенничествоСмотреть фотографии
11:45
Опубликовано видео с места пожара на рынке «Олимпия» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:45
В «Ростелеком-Солар» состоялось заседание комитета Госдумы по информполитике, ИТ и связиСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде загорелись торговые площади на рынке «Олимпия»Смотреть фотографииCмотреть видео
10:58
Волгоградцу сожгли глаза за замечание в торговом центре «Киндер Молл»Смотреть фотографии
10:43
В Волжском полицейские спасли от гибели изрезанного живодером щенкаСмотреть фотографии
10:23
Под Волгоградом на заснеженной трассе в ДТП погибла женщинаСмотреть фотографии
10:15
Подведены итоги профессиональной премии HR IMPACT 2023Смотреть фотографии
10:07
Волгоградцы просят Бастрыкина возбудить еще одно дело в отношении чиновниковСмотреть фотографии
09:41
Волгоградцы завалили Роспотребнадзор жалобами на торговлю и ценыСмотреть фотографии
09:33
Путин присвоил директору колхоза из Волгоградской области почетное званиеСмотреть фотографии
09:22
В Волгоградской области военных готовили к подрыву объектовСмотреть фотографии
21:21
Метель в Волгоградской области не утихнет 13 февраляСмотреть фотографии
20:59
Бьются и стоят: на заснеженных трассах в Волгоградской области зафиксированы первые ЧПСмотреть фотографии
19:53
В Котово чиновники дважды выкинули из жилищной очереди слепую женщину вопреки решению судаСмотреть фотографии
18:58
"Бились до последнего": волгоградские гандболистки уступили "Кубани" со счетом 21:23Смотреть фотографии
18:04
В центре Волгограда во второй раз загорелась заброшенная избушкаСмотреть фотографии
16:41
«Она мясо продавала»: под Волгоградом депутаты сняли назначенного чиновника с должностиСмотреть фотографии
15:41
В Волгограде лже-электрики нажились на фейковой замене автоматовСмотреть фотографии
15:07
Волгоградских водителей просят сбавить скорость из-за снегопадаСмотреть фотографии
14:38
«Все равно заплатите»: «Ситиматик-Волгоград» получил предостережение из-за долговых квитанций за мусорСмотреть фотографии
 