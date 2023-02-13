ДТП на снежной трассе в Волгоградской области унесло жизнь 18-летнего парня









Сегодня, 13 февраля, один человек погиб и двое получили ранения в результате ДТП в Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в 8:45 на 746 км трассы Р-22 «Каспий» в Новоаннинском районе столкнулись китайский Great Wall и автомобиль «Нива». Отечественное авто в результате столкновения превратилось в груду железа с оторванными колесами. У иномарки сильно пострадала передняя часть.













В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончался 18-летний пассажир «Нивы». В больницу доставили 42-летнего водителя «Нивы» и 55-летнюю пассажирку иномарки.

На месте аварии работают экипажи ДПС.









Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области