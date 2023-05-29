СК: под Волгоградом тракторист сломал шею при падении на бетонный пол





В Волгоградской области следователи возбудили уголовное после несчастного случая на сельхозпроизводстве в Чернышковском районе. По информации официального представителя СУ СК России по региону Дарьи Буяновой, в хуторе Волоцкий тракторист, находясь в нетрезвом виде, упал и получил тяжелую травму позвоночника.

– 16 марта 61-летний тракторист-машинист, стоя на втором ряду мешков с селитрой, поправлял петлю мешка, стоявшего на третьем ряду. Потеряв равновесие, работник поскользнулся и упал на бетонный пол, получив закрытую спинномозговую травму с переломом шейного позвонка, – сообщила обстоятельства происшествия Дарья Буянова. – Следователями установлено, что работник был допущен к выполнению обязанностей, несмотря на его нахождение в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело возбуждено Суровикинским межрайонным следственным отделом по ч.1 ст.143 УК РФ – нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

– Сотрудниками территориального подразделения СКР проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования уголовного дела будут установлены лица, отвечающие за соблюдение техники безопасности на производстве. Их действиям будет дана юридическая оценка, – уточняет представитель волгоградского СУ СКР.