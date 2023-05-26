В Турцию, Чечню и на Алтай: волгоградцы раскупают путевки на летний отдых





У волгоградцев начался сезон отпусков. Самое время выбирать направления для путешествий и бронировать путевки. О популярных турах, ценах и новых тенденциях корреспонденты ИА «Высота102» спросили у турагентов.

Большинство волгоградских туристов отдают предпочтение неувядающей классике – черноморское побережье и густонаселенные пляжи с ароматами рыбы и вареной кукурузы.

Своей популярности не теряют и курорты Турции. Правда, из-за повышения цен отдыхающим пришлось скорректировать свои планы.

– Раньше у нас покупали туры на 14-20 дней, а сегодня клиенты все чаще выбирают путевки на 7-10 дней, – отмечает руководитель туристической компании «И-Волга» Ирина Подгорная. – Волгоградцы, которым нужен кратковременный отпуск от 3 до 7 дней, чаще едут в Краснодарский край на туристическом автобусе.

Предвкушая традиционный скачок цен, самые прагматичные путешественники готовились к сезону заранее. А вот найти приличный отель за адекватную сумму накануне пляжного сезона – непростой квест не только для любого сотрудника турфирмы, но и для самого туриста.

– Цены на курортах Краснодарского края значительно выросли. К тому же, сейчас достаточно сложно найти хорошие объекты для размещения – их забронировали намного раньше, – подтверждает представитель компании «ЛетайТур» Юлия Чернова. – В этом году подорожали и турецкие отели – как бюджетные, так и люксовые варианты. Если не набирается борт, у нас появляются «горячие» предложения. Однако сейчас самих бортов стало меньше, поэтому подобные туры появляются очень редко.





Впрочем, многие волгоградцы запросто отказываются от пляжного отдыха и все активнее обкатывают новые направления.

– За колоритом и удивительными контрастами горожане едут в Адыгею и Кабардино-Балкарию, Дагестан и Чечню, Осетию и Ингушетию. Причем туры в Дагестан и в Чеченскую республику мы советуем бронировать заранее, – предупреждает руководитель компании «И-Волга».

В этом году туристическую тропу прокладывают и в более экзотические места для летнего отпуска – на Сахалин, Камчатку, Алтай и в Хакасию.

– Наши клиенты, как и прежде, интересуются предложениями, планируют свои отпуска. Однако, по моим наблюдениям, понятие раннего бронирования сохраняется примерно у 30% туристов, – объясняет Ирина Подгорная. – Остальные же стараются покупать тур в последний момент, хотя раньше спокойно вносили оплату за три-четыре месяца до отправления. При этом путешествия по России горожане бронируют спокойнее, чем зарубежку.





И все же путешественники со стажем не боятся новых обстоятельств и смело строят планы не только на лето, но на осень.

– Наши постоянные клиенты, которые регулярно летают в отпуска и считают деньги, уже сейчас бронируют туры на осень. Родители школьников даже заранее узнают расписание каникул, чтобы выстроить планы и успеть оформить путевку, – комментирует Юлия Чернова.

Автор: Виктория Чумакова

Фото: ИА «Высота 102»