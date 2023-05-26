Волгоградская область и Сбер будут сотрудничать в сфере технологий искусственного интеллекта





Администрация Волгоградской области и Сбер расширяют сотрудничество в сфере технологий искусственного интеллекта, машинного обучения, цифровой трансформации, научно-исследовательской и инновационной деятельности. Соглашение о сотрудничестве подписали первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Подписание состоялось в рамках научной конференции по искусственному интеллекту AI Journey в Волгограде.

Стороны намерены вместе пилотировать модели машинного обучения и другие технологии искусственного интеллекта в здравоохранении, транспорте, строительстве и для защиты окружающей среды. В планах — популяризация применения искусственного интеллекта в работе государственных органов и повышение цифровой грамотности волгоградцев.

– Сегодня искусственный интеллект полностью созрел для массового промышленного применения: технология вышла из лабораторий в реальный мир, экономический эффект от её применения колоссальный. Сбер, который прошёл через AI-трансформацию и разработал широкий спектр собственных решений в области искусственного интеллекта, здесь выступает надёжным партнёром, обеспечивая как технологическую, так и экспертную поддержку. Я рад, что интенсивная работа в этом направлении стартовала и в Волгоградской области, и уверен, что уже скоро её жители увидят первые результаты, - отметил Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.