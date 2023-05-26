Расследования

Оскорбленный пощечиной житель Волгоградской области убил своего племянника

Расследования 26.05.2023 11:50
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26.05.2023 11:50


В Волгоградской области 66-летний мужчина одним ударом ножом убил своего 45-летнего племянника. Совершив убийство, сообщает официальный представитель СУ СК России по региону Дарья Буянова, убийца самостоятельно позвонил в полицию и сдался. 

Преступление, по данным Буяновой, было совершено накануне, 25 мая, на ул. Карла Маркса в Ленинске. 

–  45-летний мужчина 25 мая пришел в гости к своему родственнику. Во время употребления спиртного между родственниками произошел конфликт, в ходе которого племянник фигуранта уголовного дела ответил ему пощечиной на оскорбление. Разозлившись, 66-летний мужчина взял кухонный нож и нанес им удар в грудь своего племянника. От ранения последний скончался на месте, – сообщила информагентству официальный представитель регионального следственного управления. 

Уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство» возбуждено и расследуется Среднеахтубинским межрайонным следственным отделом. 

– Подозреваемый задержан в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ. Следователи СКР проводят комплекс неотложных следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу, – сообщает Дарья Буянова. 

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