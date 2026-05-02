Волгоградские хирурги спасли пациента с разрывом сосуда





Хирурги больницы №25 в Волгограде спасли пациента с разрывом сосуда. Специалистам пришлось сделать сложную двухэтапную операцию для спасения 32-летнего мужчины. У жителя региона была серьезная травма сосудов, из-за которой образовалась огромная гематома — так называемая ложная аневризма.

Сначала хирурги провели эмболизацию сосудов, то есть «запломбировали» сосуды, питающие аневризму, и установили специальный стент-каркас. Это позволило остановить кровотечение и подготовить пациента к дальнейшим хирургическим вмешательствам. .

Затем с помощью открытой операции сосудистые хирурги удалили гематому объемом около 200 мл, промыли рану и установили дренаж, чтобы избежать инфекций, провели легирование сосудов.

Отметим, что слаженная работа хирургов позволила избежать большой кровопотери и спасти ногу пациента. Сейчас состояние мужчины оценивается как стабильное. Пациент идет на поправку и готовится к выписке.

