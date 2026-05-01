Андрей Бочаров 1 мая вызвал подчиненных на работу

Сегодня, 1 мая, в администрации Волгоградской области прошло оперативное совещание, которое провел губернатор Андрей Бочаров. В здание на проспекте Ленина прибыли его заместители и руководители профильных комитетов обладмина.

Как уточнили в администрации региона, на оперативном совещании обсуждались вопросы, связанные с безопасностью во время проведения майских праздников.

Ранее, напомним, подготовка и проведение памятных, торжественных и праздничных мероприятий, намеченных на первую декаду мая, задачи по обеспечению комплексной безопасности рассматривались в ходе совместного заседания оперативного штаба и постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Волгоградской области.

9 мая во всех муниципальных образованиях Волгоградской области запланировано проведение значительного количества памятных, торжественных и праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Великой Победы.

