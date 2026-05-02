В Волгограде завершили строительство трех модульных котельных





В Волгограде завершилось строительство трех блочно-модульных котельных. Благодаря новым котельным теплом будут обеспечены жители шести многоквартирных домов.

Как рассказали в комитете ЖКХ региона, две блочно-модульные котельные по ул. Кубанская, 4а и ул. Балонина, 2в построены взамен выведенной из эксплуатации котельной спорткомплекса «Динамо». Их общая мощность составляет 10,9 МВт, которые позволят отопить 653 квартиры в двух 23-этажных домах и 190 квартир одного 25-этажного дома.

Третья котельная построена на ул. Дорожная. Она будет подавать ресурс в три двухэтажных дома. Ее мощность составляет 0,3 МВт.

Напомним, в Волгоградской области по инициативе губернатора Андрея Бочарова продолжается модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. Финансирование мероприятий осуществляется за счет ресурсов регионального и федерального бюджетов, нацпроекта «Инфраструктура для жизни», поддержки Фонда национального благосостояния, программ развития территорий.