



Ученые ВолгГМУ создали новый подход к профилактике сердечено-сосудистых заболеваний. Программа «Метаболическое здоровье Волгоградской области 2030» охватывает возрастные группы от 12 до 45 лет.

Волгоградские медики предложили объединить наследственные, перинатальные и клинические факторы в единую систему оценки. Итоги исследования войдут в специальный индекс метаболического здоровья жителей региона, а также позволят создать новые алгоритмы обследований и диспансеризации.

Вся информация будет заноситься в региональную информационную систему. Внедрять программу планируют в центрах здоровья и детских поликлиниках. Банк данных позволит точнее формировать профилактические меры, реже сталкиваться с поздним выявлением сердечно-сосудистых рисков и предотвращать развитие тяжелых заболеваний.