В России с 1 мая начали действовать новые правила снятия с регистрационного учета. Теперь МВД России получило право выписывать граждан из квартир, если установит факт фиктивной прописки.

Это решение принимается начальником территориальных органов МВД за пять дней. Такое решение грозит за ложные сведения при регистрации, фиктивную прописку граждан, а также для граждан, у которых уже есть процессуальные документы о нарушении правил регистрации.

Волгоградцы имеют право обжаловать решение. Собственников жилья также уведомят о принятом решении. Нововведение делает процедуру более прозрачной.