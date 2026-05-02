Врачи борются за жизнь детей, пострадавших в ДТП под Волгоградом





Волгоградские врачи спасают детей, пострадавших в страшном ДТП в Дубовском районе Волгоградской области. Как сообщили в комитете здравоохранения региона, трое несовершеннолетних сейчас находятся в больнице №7.

Напомним, ранним утром 30 апреля на участке федеральной трассы Р-228 в границах Суводского сельского поселения легковой автомобиль выехал на встречную полосу и спровоцировал лобовое столкновение. 50-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-21124», выехал на встречную полосу дороги, где столкнулся Nissan Tiida, двигавшейся навстречу.

Водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался. Ещё четверо пассажиров, находившихся в салоне Nissan, были госпитализированы. В их числе трое детей.

- 15-летний мальчик проходит лечение в реанимации, состояние тяжелое. Еще двое детей 2022 и 2024 года рождения проходят лечение в нейрохирургическом отделении больницы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, - сообщили в комитете информагентству.

Также в больницу №7 была доставлена и 45-летняя волгоградка. Ее состояние медики оценивают средней степени тяжести.