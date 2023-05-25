Здравоохранение 25.05.2023 08:07
0
25.05.2023 08:07
Жительницу Волгограда успешно прооперировали в региональном нейхрохирургическом центре ВОКБ №1. Как сообщили V102.RU в медучреждении, Инна Сергеевна обратилась к врачу по месту жительства с обычной головной болью.
- Думала, это шея болит, - вспоминает пациентка. – Меня направили на МРТ, чтобы исключить новообразование, но оказалось, что именно из-за него меня мучили головные боли.
Женщину направили в нейрохирургический центр для консультации специалистов.
- Я пришла на прием к Петру Ивановичу Кушнируку, он сразу меня успокоил, подробно все объяснил, снял страх и предложил удалить опухоль, пока она маленького размера, чтобы в дальнейшем я смогла жить полной жизнью. Сначала я переживала, что мне придется ехать в Москву или Санкт-Петербург, но очень обрадовалась, когда узнала, что можно прооперироваться и в Волгограде, что у нас тоже делают такие сложные операции, - рассказывает Инна Сергеевна.
Хирургическое вмешательство проводили врачи центра Петр Иванович Кушнирук и Михаил Владимирович Золотухин с использованием микрохирургических инструментов, микроскопа и системы нейрохирургической навигации. В медучреждении пояснили, что все это современное оборудование было поставлено в отделение нейрохирургии ГБУЗ «ВОКБ №1» в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Операция прошла успешно, на третий день пациентка смогла вставать и ходить самостоятельно. Теперь ее ждёт период восстановления.
Фото ВОКБ №1
Это современная эпидемия: врач назвала настоящие причины аллергии у горожан и оправдала тополь25.05.2023 09:53
Здравоохранение 25.05.2023 09:53
В Волгоградской области за неделю 22 человека заболели гриппом23.05.2023 20:09
Здравоохранение 23.05.2023 20:09
За неделю в Волгоградской области еще 7 человек заразились корью23.05.2023 11:53
Здравоохранение 23.05.2023 11:53
В Волгоградской области ребенок заразился клещевым боррелиозом22.05.2023 08:56
Здравоохранение 22.05.2023 08:56
«Начал расти живот»: волгоградские врачи удалили 10-килограммовую опухоль яичника у пенсионерки20.05.2023 17:10
Здравоохранение 20.05.2023 17:10
В Волгоградской области перестали фиксировать случаи гриппа16.05.2023 20:05
Здравоохранение 16.05.2023 20:05
Инфекционист предупредила волгоградцев о смертельной опасности в банках10.05.2023 09:52
Здравоохранение 10.05.2023 09:52
В Волгоградской области на 11% уменьшилось количество алкогольных расстройств06.05.2023 18:43
Здравоохранение 06.05.2023 18:43
«Не соглашались на госпитализацию»: в Волгограде ребенок заболел корью06.05.2023 17:23
Здравоохранение 06.05.2023 17:23
«Даже тяжелые смены – в удовольствие»: волгоградский врач «скорой» откровенно рассказала о работе29.04.2023 21:17
Здравоохранение 29.04.2023 21:17
В Волгоградской области в 2023 году 12 человек заболели корью28.04.2023 15:44
Здравоохранение 28.04.2023 15:44
В Волгограде появится отделение для подготовки химиопрепаратов для онкопациентов26.04.2023 09:38
Здравоохранение 26.04.2023 09:38
Жителей Волгоградской области бесплатно обследуют на меланому26.04.2023 08:47
Здравоохранение 26.04.2023 08:47
Подъем заболеваемости ОРВИ идет в Волгоградской области25.04.2023 13:32
Здравоохранение 25.04.2023 13:32
Волгоградским врачам дадут 1 миллион рублей за работу в малых городах20.04.2023 20:14
Здравоохранение 20.04.2023 20:14