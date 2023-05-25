Здравоохранение

«Просто болела голова»: в волгоградской больнице спасли женщину с опухолью мозжечка

Здравоохранение 25.05.2023 08:07
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25.05.2023 08:07


Жительницу Волгограда успешно прооперировали в региональном нейхрохирургическом центре ВОКБ №1. Как сообщили V102.RU в медучреждении, Инна Сергеевна обратилась к врачу по месту жительства  с обычной головной болью.
- Думала, это шея болит, - вспоминает пациентка. – Меня направили на МРТ, чтобы исключить новообразование, но оказалось, что именно из-за него меня мучили головные боли. 
Женщину направили в нейрохирургический центр для консультации специалистов. 
- Я пришла на прием к Петру Ивановичу Кушнируку, он сразу меня успокоил, подробно все объяснил, снял страх и предложил удалить опухоль, пока она маленького размера, чтобы в дальнейшем я смогла жить полной жизнью. Сначала я переживала, что мне придется ехать в Москву или Санкт-Петербург, но очень обрадовалась, когда узнала, что можно прооперироваться и в Волгограде, что у нас тоже делают такие сложные операции, - рассказывает Инна Сергеевна. 
Хирургическое вмешательство проводили врачи центра Петр Иванович Кушнирук и Михаил Владимирович Золотухин с использованием микрохирургических инструментов, микроскопа и системы нейрохирургической навигации. В медучреждении пояснили, что все это современное оборудование было поставлено  в отделение нейрохирургии ГБУЗ «ВОКБ №1» в рамках национального проекта «Здравоохранение». 
Операция прошла успешно, на третий день пациентка смогла вставать и ходить самостоятельно. Теперь ее ждёт период восстановления. 
Фото ВОКБ №1

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