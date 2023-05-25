



Жительницу Волгограда успешно прооперировали в региональном нейхрохирургическом центре ВОКБ №1. Как сообщили V102.RU в медучреждении, Инна Сергеевна обратилась к врачу по месту жительства с обычной головной болью. Жительницу Волгограда успешно прооперировали в региональном нейхрохирургическом центре ВОКБ №1. Как сообщили V102.RU в медучреждении, Инна Сергеевна обратилась к врачу по месту жительства с обычной головной болью.

- Думала, это шея болит, - вспоминает пациентка. – Меня направили на МРТ, чтобы исключить новообразование, но оказалось, что именно из-за него меня мучили головные боли. - Думала, это шея болит, - вспоминает пациентка. – Меня направили на МРТ, чтобы исключить новообразование, но оказалось, что именно из-за него меня мучили головные боли.

Женщину направили в нейрохирургический центр для консультации специалистов. Женщину направили в нейрохирургический центр для консультации специалистов.

- Я пришла на прием к Петру Ивановичу Кушнируку, он сразу меня успокоил, подробно все объяснил, снял страх и предложил удалить опухоль, пока она маленького размера, чтобы в дальнейшем я смогла жить полной жизнью. Сначала я переживала, что мне придется ехать в Москву или Санкт-Петербург, но очень обрадовалась, когда узнала, что можно прооперироваться и в Волгограде, что у нас тоже делают такие сложные операции, - рассказывает Инна Сергеевна. - Я пришла на прием к Петру Ивановичу Кушнируку, он сразу меня успокоил, подробно все объяснил, снял страх и предложил удалить опухоль, пока она маленького размера, чтобы в дальнейшем я смогла жить полной жизнью. Сначала я переживала, что мне придется ехать в Москву или Санкт-Петербург, но очень обрадовалась, когда узнала, что можно прооперироваться и в Волгограде, что у нас тоже делают такие сложные операции, - рассказывает Инна Сергеевна.

Хирургическое вмешательство проводили врачи центра Петр Иванович Кушнирук и Михаил Владимирович Золотухин с использованием микрохирургических инструментов, микроскопа и системы нейрохирургической навигации. В медучреждении пояснили, что все это современное оборудование было поставлено в отделение нейрохирургии ГБУЗ «ВОКБ №1» в рамках национального проекта «Здравоохранение». Хирургическое вмешательство проводили врачи центра Петр Иванович Кушнирук и Михаил Владимирович Золотухин с использованием микрохирургических инструментов, микроскопа и системы нейрохирургической навигации. В медучреждении пояснили, что все это современное оборудование было поставлено в отделение нейрохирургии ГБУЗ «ВОКБ №1» в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Операция прошла успешно, на третий день пациентка смогла вставать и ходить самостоятельно. Теперь ее ждёт период восстановления. Операция прошла успешно, на третий день пациентка смогла вставать и ходить самостоятельно. Теперь ее ждёт период восстановления.

Фото ВОКБ №1