На станции «Бакинская» в Волгограде под товарняк попал молодой парень

В Центральном районе Волгограда накануне на станции «Бакинская» под товарный поезд попал молодой мужчина. Как стало известно V102.RU, 28-летний житель Волгоградской области получил сочетанную травму.

В Волгоградском ЛУ МВД России на транспорте пояснили, что информация об инциденте поступила в дежурную часть 23 мая в 14.10.

— В ходе проверки полицейскими было установлено, что на станции «Бакинская» грузовым составом травмирован мужчина. Личность гражданина установлена. Им оказался местный житель, ранее проживавший в сельской местности. Молодой человек был доставлен в медучреждение, — добавили в полицейском ведомстве.

Уточняется, что материалы проверки будут переданы в Волгоградский следственный отдел на транспорте Западного МСУ на транспорте СК РФ.

По сведениям собственного источника информагентства в экстренных службах, инцидент произошел накануне в 10.31. Пострадавшего 28-летнего молодого человека в тяжелом состоянии с сочетанной травмой доставили в больничный комплекс.

В комитете здравоохранения Волгоградской области журналистам информагентства пояснили, что пострадавший мужчина находится в отделение реанимации больницы № 25 в тяжелом состоянии.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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