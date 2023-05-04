Происшествия

Сидел на рельсах. В Волгоградской области товарняк снес мужчину

Происшествия 04.05.2023 19:04
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04.05.2023 19:04


В Калачевском районе Волгоградской области грузовой поезд сбил 60-летнего мужчину. Как стало известно ИА «Высота 102», житель Калача-на-Дону сидел на рельсах. 

— В дежурную часть Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте от дежурной по станции Донская поступило сообщение о травмировании гражданина, — прокомментировали информагентству в пресс-службе УТ МВД России по ПФО. — В ходе проверки полицейскими установлено, что на перегоне Мариновка — Донская маневровым тепловозом травмирован мужчина. Личность гражданина установлена. Им оказался местный житель, 1963 года рождения. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение. 

Уточняется, что материалы проверки будут переданы в Волгоградский следственный отдел на транспорте Западного МСУ на транспорте СКР. 

В комитете здравоохранения Волгоградской области уточнили, что мужчина поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии. 

— Несмотря на усилия врачей по спасению жизни пациента, мужчина скончался в условиях реанимации, — добавили в облздраве. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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