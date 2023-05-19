Происшествия

«Стоим 30 минут»: в Волгограде спецсостав сбил насмерть пожилого мужчину

Происшествия 19.05.2023 20:07
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19.05.2023 20:07


В Волгограде между станциями «Волгоград-2» и «Ельшанка» спецсостав насмерть сбил человека. Как сообщил читатель V102.RU, обратившийся в редакцию, из-за смертельного ЧП остановлено движение электричек. 

— Уже 30 минут стоим, никуда не едем. Машинист по громкой связи сказал, что кого-то сбили на перегоне между вторым Волгоградом и «Ельшанкой», — рассказал мужчина. 

В пресс-службе УТ МВД России по ПФО информагентству пояснили, что на место происшествия выехала оперативная группа. 

— На перегоне между станциями «Волгоград-2» и «Ельшанка» произошел факт смертельного травмирования неустановленного лица путевой машиной. Обстоятельства выясняются, — пояснили в ведомстве. 

Как сообщил «Высоте 102» собственный источник в экстренных службах, под колеса спецсостава попал пожилой мужчина.   

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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