В Волгограде между станциями «Волгоград-2» и «Ельшанка» спецсостав насмерть сбил человека. Как сообщил читатель V102.RU, обратившийся в редакцию, из-за смертельного ЧП остановлено движение электричек.

— Уже 30 минут стоим, никуда не едем. Машинист по громкой связи сказал, что кого-то сбили на перегоне между вторым Волгоградом и «Ельшанкой», — рассказал мужчина.

В пресс-службе УТ МВД России по ПФО информагентству пояснили, что на место происшествия выехала оперативная группа.

— На перегоне между станциями «Волгоград-2» и «Ельшанка» произошел факт смертельного травмирования неустановленного лица путевой машиной. Обстоятельства выясняются, — пояснили в ведомстве.

Как сообщил «Высоте 102» собственный источник в экстренных службах, под колеса спецсостава попал пожилой мужчина.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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