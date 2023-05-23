В Волгоградской области Среднеахтубинским межрайонным следственным отделом регионального СУ СКР возбуждено уголовное дело по факту преступления, совершенного в городе Ленинске с особой жестокостью. По информации официального представителя следственного управления Дарьи Буяновой, фигурантом дела выступает 46-летний мужчина, который 21 мая поджог во дворе дома своего приятеля и был задержан сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как сообщает Буянова, пострадавшему мужчине, который в настоящее время находится в ожоговом центре, 32 года. Преступление было совершено у дома №36 по улице Чернышевского в Ленинске.

– В ходе употребления спиртных напитков между мужчинами произошел словесный конфликт, а затем драка. По окончании драки 46-летний фигурант поднялся в свою квартиру, взял канистру с бензином, после чего, вновь спустившись к подъезду, облил своего товарища и поджег его, – уточняет обстоятельства преступления официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области. – Очевидцы произошедшего незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи и правоохранителей. Потерпевшему удалось выжить благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Уточняется, что подозреваемый по ч.3 ст.30, п. «д» ч.2 ст.105 УК РФ задержан, следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.