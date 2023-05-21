Под Волгоградом селянин сдавал свою кухню для нехороших дел





В Волгоградской области житель рабочего поселка Средняя Ахтуба обвиняется в содержании наркопритона, который он устроил в летней кухне на территории своего домовладения. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, 69-летний мужчина предоставлял помещение своим наркозависимым приятелям в обмен на крепкий алкоголь.

Таким бартером он промышлял в течение марта текущего года. Сам мужчина ранее был судим. Его задержали 20 марта сотрудники полиции. Расследование уголовного дела закончено и оно передано для рассмотрения в суд.

За систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств (ч.1 ст. 232 УК РФ) пенсионеру грозит до 4 лет лишения свободы.



