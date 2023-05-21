Под Волгоградом селянин сдавал свою кухню для нехороших дел

Расследования 21.05.2023 14:40
0
21.05.2023 14:40
В Волгоградской области житель рабочего поселка Средняя Ахтуба обвиняется в содержании наркопритона, который он устроил в летней кухне на территории своего домовладения. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, 69-летний мужчина предоставлял помещение своим наркозависимым приятелям в обмен на крепкий алкоголь.
Таким бартером он промышлял в течение марта текущего года. Сам мужчина ранее был судим. Его задержали 20 марта сотрудники полиции. Расследование уголовного дела закончено и оно передано для рассмотрения в суд.
За систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств (ч.1 ст. 232 УК РФ) пенсионеру грозит до 4 лет лишения свободы.
Под Волгоградом 20-летний племянник жестоко расправился с тетей и спрятал тело в овраге21.05.2023 15:34
Расследования 21.05.2023 15:34
След американских спецслужб замечен в провокации с сожжением Корана в Волгограде21.05.2023 13:38
Расследования 21.05.2023 13:38
Бастрыкин поручил передать дело работавшего на СБУ волгоградского студента в Чечню21.05.2023 12:15
Расследования 21.05.2023 12:15
Студент волгоградского вуза сознался ФСБ в съемке для СБУ военных объектов20.05.2023 23:07
Расследования 20.05.2023 23:07
Опубликовано видео задержания работавшего на СБУ студента волгоградского вуза20.05.2023 22:44
Расследования 20.05.2023 22:44
СК: в Волгограде задержан работавший на СБУ студент вуза Никита Журавель20.05.2023 21:57
Расследования 20.05.2023 21:57
«Толик, ты все понимаешь»: суд в Волгограде арестовал устроившего треш-стрим сына бывшего депутата20.05.2023 11:41
Расследования 20.05.2023 11:41
«Дойдем до Верховного Суда»: напавший с ножом на сотрудницу МЧС волгоградец избежал колонии19.05.2023 21:33
Расследования 19.05.2023 21:33
Лишился сна, рядом курили: ФСИН заплатит зеку за страдания и бессонницу в ИК-919.05.2023 20:51
Расследования 19.05.2023 20:51
В Волгограде под суд идет директор фирмы из-за аферы с МФЦ19.05.2023 15:56
Расследования 19.05.2023 15:56
Волгоградец открыл магазин ключами от квартиры и украл продуктов на 5 тыс. рублей19.05.2023 11:28
Расследования 19.05.2023 11:28
«Избивал и стрелял»: на кровавого стримера в Волгограде возбудили уголовное дело18.05.2023 20:06
Расследования 18.05.2023 20:06
Иномарку пропавшего 10 мая жителя Кропоткина обнаружили в лесополосе под Волгоградом18.05.2023 19:38
Расследования 18.05.2023 19:38
Под Волгоградом двух чиновников оштрафовали на 10 тысяч рублей за отписки гражданам18.05.2023 17:48
Расследования 18.05.2023 17:48
В Волгоградской области 30-летний мужчина оформил 100-тысячный кредит на умершую мать18.05.2023 13:37
Расследования 18.05.2023 13:37