Житель Волгограда получил полтора года условно за кражу продуктов из торгового павильона. Как сообщили ИА «Высота 102» в Тракторозаводском районом суде, в январе этого года мужчина открыл магазин ключами от собственной квартиры и вынес оттуда продуктов на сумму около 5 тысяч рублей. Задержали волгоградца в тот момент, когда он явился за второй партией.

– Похищенные продукты и электронные часы мужчина оставил возле соседнего дома с целью сохранности и дальнейшей реализации, – сообщили в суде. – После этого, Шевляков вернулся в помещение павильона для продолжения хищения продуктов питания, однако был задержан сотрудниками частной охранной организации, приехавшими из-за поступившего сигнала о сработанной сигнализации.

В ходе судебного заседания волгоградец полностью признал вину. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев условно, с испытательным сроком 2 года.