Расследования

Волгоградец открыл магазин ключами от квартиры и украл продуктов на 5 тыс. рублей

Расследования 19.05.2023 11:28
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19.05.2023 11:28


Житель Волгограда получил полтора года условно за кражу продуктов из торгового павильона. Как сообщили ИА «Высота 102» в Тракторозаводском районом суде, в январе этого года мужчина открыл магазин ключами от собственной квартиры и вынес оттуда продуктов на сумму  около 5 тысяч рублей. Задержали волгоградца в тот момент, когда он явился за второй партией. 

– Похищенные продукты и электронные часы мужчина оставил возле соседнего дома с целью сохранности и дальнейшей реализации, – сообщили в суде. – После этого, Шевляков вернулся в помещение павильона для продолжения хищения продуктов питания, однако был задержан сотрудниками частной охранной организации, приехавшими из-за поступившего сигнала о сработанной сигнализации.

В ходе судебного заседания волгоградец полностью признал вину. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев условно, с испытательным сроком 2 года. 

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