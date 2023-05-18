В Волгограде проверят УК после падения части дерева на людей

В Волгограде муниципальная жилищная инспекция решает вопрос о проведении проверки управляющей компании после падения дерева на людей в Красноармейском районе. Об этом сообщили V102.RU в администрации Волгограда.

– Ветки дерева, расположенного рядом с домом №78 по ул. Морская, упали в результате шквалистых порывов ветра. По данным управляющей компании, обслуживающей дом, основания для их опиловки отсутствовали, поскольку зеленое насаждение не является сухостойным и больным, – говорится в комментарии мэрии.

В администрации города также подчеркнули, что специалисты УК оперативно прибыли на место и организовали работы по распилу и вывозу фрагментов дерева.

Напомним, происшествие случилось 14 мая в поселке Сакко и Ванцетти на юге Волгограда. На людей, сидевших на лавочке, упала огромная ветка дерева. Травмы получили 48-летняя и 61-летняя женщины. По информации облкомздрава, после оказания медицинской помощи они были отправлены на амбулаторное лечение.

Управляет домом №78 по ул. Морская компания «Жемчужина».