На остановке в Волгограде оплавился колбасный киоск

Происшествия 18.05.2023 09:37
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18.05.2023 09:37
На остановке «Ул. Кузнецкая» в Ворошиловском районе Волгограда 18 мая рано утром едва не сгорел киоск, торгующий колбасой и мясом. Как рассказали V102.RU очевидцы, происшествие случилось на улице Елецкая. По словам свидетелей, открытого огня не было видно, но от киоска шел дым.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что открытого горения в торговом павильоне не было.
– Оплавилась пластиковая обшивка, – сообщили в ведомстве. – Предварительная причина происшествия – короткое замыкание электропроводки.
Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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