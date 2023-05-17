Волгоградец получил 3,5 миллиона рублей на развитие несуществующего бизнеса

В Волгограде оглашен приговор по уголовному делу о мошенничестве на сумму порядка 3,5 млн рублей. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 39-летний мужчина приговорен Центральным судом к двум годам лишения свободы в колонии общего режима и взят под стражу в зале суда.

Волгоградец с ноября 2014 по август 2015 года неоднократно подавал в Минэкономики Волгоградской области документы для предоставления субсидий малому бизнесу от ряда организаций якобы для приобретения оборудования в целях развития производства, в том числе по договорам лизинга. По результатам рассмотрения заявлений организации признавались победителями, после чего из средств областного бюджета на расчетные счета фирм в рамках соглашений о предоставлении субсидий на господдержку бизнеса было перечислено порядка 3,5 млн рублей. Однако фактически организации производственную деятельность не осуществляли, а полученными таким способом деньгами фигурант уголовного дела и его сообщники распорядились по своему усмотрению.

Вину в содеянном подсудимый полностью признал, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве.

Приговор в законную силу не вступил. Суда ожидают и другие сообщники осужденного.