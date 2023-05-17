В Волгоградской области сын задушил отца в День Победы

Расследования 17.05.2023 12:12
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17.05.2023 12:12
49-летнему жителю Николаевска предъявлено обвинение в убийстве родного отца. Как сообщает V102.RU со ссылкой на СУ СК по Волгоградской области, трагедия произошла 9 мая в одной из квартир дома №63 по ул. Октябрьская. Мужчина повздорил с 77-летним отцом. В ходе ссоры он повалил пожилого человека на пол и стал его душить, пока тот не перестал подавать признаков жизни.
Осознав, что натворил, душитель вызвал полицейских и во всем сознался. В настоящее время отцеубийца находится под стражей.
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