









На Волгоградском водохранилище после публикаций V102.RU начались работы по уборке бетонного берега, к которому в апреле прибило горы мусора после снижения сбросов на Волжской ГЭС.

Дачники из близлежащих СНТ несколько недель лицезрели на красоты водоема, берег которого утопал в топляке, пластике и других отходах, которые приплыли неведома откуда. Местный житель Александр Назаров, обозначивший эту проблему, написал в апреле обращения в Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру и комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области с просьбой принять меры по вызову мусора с природоохранной зоны. Ему ответили из Нижне-Волжского управления Ростехнадзора, сообщив, что еще 21 апреля выдали предписание филиалу ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» об устранении нарушения законодательства в области безопасности гидротехнических сооружений, связанных, в том числе, «с обеспечение надлежащего состояния грунтовой плотины (уборка мусора, топляка, камыша и т.д.)». По состоянию на 12 мая мусор все еще лежал, а рядом появилась табличка, что здесь охранная зона и ловить рыбу нельзя.

- Работы по вывозу мусора из водоохраной зоны наконец-то начались. Накануне наблюдал, как бригада из 5 человек распиливает бревна бензопилой и поднимает их наверх. Мелкий мусор выносят вручную и грузят в ковш экскаватора. Экскаваторщик свозит все в кучу, потом все это грузят в самосвал, - сообщил сегодня, 17 мая, информагентству Александр Назаров.

На момент наблюдений с берега уже было убрано примерно половина от общего объема мусорных залежей.

Напомним, что в этом году после снижения сбросов с плотины Волжской ГЭС камыша, веток, пластика и другого хлама на бетонный берег намыло несколько тонн. Такое явление, как утверждают дачники, здесь происходит ежегодно, но люди никогда не видели, чтобы мусор здесь кто-то убирал, хотя работники ГЭС время от времени косят траву и ремонтируют бетонный берег.

Фото и видео Александра Назарова

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