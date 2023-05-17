Волгоградцы просят вернуть им налоговые вычеты на 3,1 млрд рублей





Налогоплательщики Волгоградской области представили более 127 тысяч деклараций по форме 3-НДФЛ, из которых более 105 тысяч - с целью получения налоговых вычетов. Как сообщили V102.RU в УФНС России по региону, таковы предварительные итоги декларационной кампании 2023 года.

- На сегодняшний день сумма налога, подтвержденного к возврату из бюджета по таким декларациям, составила более 3,1 млрд рублей, - сообщили в управлении.

Декларационная кампания показала, что налогоплательщики часто допускают ошибки при заполнении формы 3-НДФЛ. Это приводит к увеличению сроков проверки и, соответственно, сроков возврата налога, а также могут привести к образованию необоснованной задолженности по НДФЛ.

С целью предотвращения ошибок в УФНС России по региону рекомендуют налогоплательщикам использовать для заполнения деклараций по форме 3-НДФЛ интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также программное средство «Декларация», доступное на сайте ФНС России в разделе «Программные средства».



