Пост уволенного вице-мэра Тетерятника в Волгограде временно занял Роман Козлов

Временно исполняющим обязанности заместителя главы Волгограда после отставки вице-мэра Олега Тетерятника назначен нынешний руководитель департамента ЖКХ и ТЭК администрации города Роман Козлов. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на пресс-службу мэрии.

По данным информагентства, Роман Станиславович приступит к обязанностям сегодня, 16 мая. Олег Тетерятник, в свою очередь, официально освободил кресло заместителя главы Волгограда утром текущего дня.

Напомним, об увольнении Олега Тетерятника, который с 2016 года курировал в Волгограде отрасль ЖКХ, стало известно накануне вечером. В качестве официальной причины отставки в мэрии называют переход теперь уже бывшего вице-мэра на новое место работы – также в коммунальной сфере.

Роман Козлов занял кресло руководителя департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда в 2019 году – спустя четыре года после своего увольнения с этой же должности. Козлов руководил структурным подразделением до декабря 2014 года.

Ранее Роман Козлов входил в совет директоров АО «ИВЦ ЖКх и ТЭК», а также возглавлял ООО «ЖЭУ 65» и ООО «ЖЭУ на Ангарском». Кроме того, согласно данным системы СПАРК, Роман Станиславович руководил до определенного времени СНТ «Дубрава».