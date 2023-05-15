Политика

В Волгограде уволен отвечающий за ЖКХ вице-мэр Олег Тетерятник

Политика 15.05.2023 21:29
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15.05.2023 21:29



Сегодня, 15 мая, стало известно об отставке заместителя главы Волгограда Олега Тетерятника, курирующего в городе сферу ЖКХ. Как сообщил V102.RU источник в мэрии, с сегодняшнего дня чиновник уволен с занимаемой должности в связи с переходом на другую, не менее ответственную работу.
По имеющейся информации, Олег Тетерятник на новой должности будет более плотно заниматься концессионными проектами, которые реализуются в Волгограде. 
В должности вице-мэра Олег Тетерятник проработал 7 лет. 
По итогам декларационной кампании 2021 года Олег Тетерятник, напомним, показал самый высокий доход среди заместителей главы Волгограда - 4,2 миллиона рублей. Тогда замглавы сообщил сведения об автомобиле – Sudaru Forester, а также о квартире, которая находится на правах пользования. 

Фото из архива ИА «Высота 102»

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