В Волгограде уволен отвечающий за ЖКХ вице-мэр Олег Тетерятник

Сегодня, 15 мая, стало известно об отставке заместителя главы Волгограда Олега Тетерятника, курирующего в городе сферу ЖКХ. Как сообщил V102.RU источник в мэрии, с сегодняшнего дня чиновник уволен с занимаемой должности в связи с переходом на другую, не менее ответственную работу.

По имеющейся информации, Олег Тетерятник на новой должности будет более плотно заниматься концессионными проектами, которые реализуются в Волгограде.

В должности вице-мэра Олег Тетерятник проработал 7 лет.