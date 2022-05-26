Борьба с коррупцией

Замглавы Волгограда по финансам зарабатывала более 8 тысяч в день

Борьба с коррупцией 26.05.2022 18:51
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26.05.2022 18:51


Самый высокий доход среди заместителей главы Волгограда оказался у Олега Тетерятника. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные декларации за 2021 год, он составил 4,2 миллиона рублей. Замглавы сообщил сведения об автомобиле – Sudaru Forester, а также о квартире, которая находится на правах пользования. 

Первый заместитель главы Волгограда Ирина Пешкова задекларировала сумму в 3,1 миллиона рублей. Денежный доход чиновницы составил около 8,4 тысячи рублей в день. Из недвижимости у зама, отвечающего за финансы, есть дом площадью около 270 квадратных метров, земельный участок под ИЖС - все в долевой собственности. Доход супруга Ирины Пешковой составил 1 миллион рублей. Из недвижимости у него – доля в квартире, нежилое помещение и три автомобиля – Kia Rio, Renault Latitude и Сitroen Jumper. 


У заместителя главы Волгограда Владимира Сидоренко в собственности оказался лишь автомобиль Toyota Land Cruiser, а квартирой он только пользуется. Доход чиновника составил более 2,6 миллиона рублей. 

На сайте администрации Волгограда размещена и декларация Андрея Ляха, который работал до последних кадровых перестановок в мэрии на должности заместителя главы. Ныне возглавивший администрацию Советского района залекларировал доход в размере 2,5 миллиона рублей, земельный участок, дом, подземный гараж и авто Vilvo XC 90.

>Занявшая его место Анна Кувычко сведения об имуществе и доходах не подавала, так как была назначена только в мае 2022 года. 

Руководитель аппарата администрации Волгограда Евгений Алтухов задекларировал доход в размере 3 миллионов рублей, а его супруга – 1 миллион. У Евгения Алтухова в собственности есть земельный участок, дача, квартира. У супруги – то же самое, только, судя по площади, это другие объекты недвижимости. 

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