Борьба с коррупцией

«От 100 до 150 тысяч»: директора волгоградских автопредприятий отчитались о зарплатах за 2022 год

Борьба с коррупцией 13.05.2023 08:35
0
13.05.2023 08:35


Зарплата руководителей автотранспортных и дорожных предприятий Волгоградской области, подведомственных облкомтрансу,  за 2022 год в несколько раз превысила среднюю по региону. Как сообщает V102.RU со ссылкой  на опубликованные данные, самую высокую зарплату получал в прошлом году гендиректор ГУП «Волгоградавтотранс» - организации, занимающейся пассажирскими перевозками, Сергей Ахрамеев. Так,  средний размер его получки составлял 156,9 тысячи рублей в месяц. Зарплата главбуха и заместителей гендиректора варьировалась от 83 до 134 рублей.
Директор ГУП «Вокзал-Авто» Артем Скляров получал в прошлом году 120 тысяч рублей в месяц, а главный бухгалтер и заместитель– 87 тысяч.
Зарплата руководителя ГОКУ «Дирекция автомобильных дорог» Александра Музаевского составляла в прошлом году 103,3 тысячи рублей в месяц, а его заместителей – от 68 до 93 тысяч.
В ГБУ «Волгоградавтодор» самым высокооплачиваемым стал руководитель Игорь Подгорный. В месяц он зарабатывал 109 тысячи рублей. Его заместители, в том числе по финансам, получали от 96 до 134 тысяч рублей.
Напомним, в регионе продолжается антикоррупционная кампания по обнародованию средних зарплат руководителей учреждений, подведомственных органам исполнительной и местной власти.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Борьба с коррупцией
27.04.2023 10:42
Борьба с коррупцией 27.04.2023 10:42
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.04.2023 18:33
Борьба с коррупцией 26.04.2023 18:33
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
14.04.2023 15:12
Борьба с коррупцией 14.04.2023 15:12
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
11.04.2023 13:01
Борьба с коррупцией 11.04.2023 13:01
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
06.04.2023 10:57
Борьба с коррупцией 06.04.2023 10:57
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
02.04.2023 08:04
Борьба с коррупцией 02.04.2023 08:04
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
29.03.2023 17:34
Борьба с коррупцией 29.03.2023 17:34
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
21.03.2023 19:49
Борьба с коррупцией 21.03.2023 19:49
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
28.02.2023 16:29
Борьба с коррупцией 28.02.2023 16:29
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
03.02.2023 10:28
Борьба с коррупцией 03.02.2023 10:28
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
25.01.2023 13:54
Борьба с коррупцией 25.01.2023 13:54
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
21.01.2023 11:32
Борьба с коррупцией 21.01.2023 11:32
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.01.2023 20:13
Борьба с коррупцией 16.01.2023 20:13
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
22.12.2022 08:38
Борьба с коррупцией 22.12.2022 08:38
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
20.12.2022 13:27
Борьба с коррупцией 20.12.2022 13:27
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:29
В Волгоградской области скончался знаменитый тренер по гиревому спорту Владимир РейнСмотреть фотографии
10:56
Цена на бензин АИ-98 в Волгоградской области превысила 60 рублейСмотреть фотографии
10:25
В Волгоградской области погиб водитель протаранившего павильон «ВАЗ-21074»Смотреть фотографии
10:03
«Он был с большим камнем»: волгоградские полицейские спасли мужчину от падения с мостаСмотреть фотографии
09:55
«Дорогой мой борщ»: в Волгограде капуста за неделю подорожала до 60 рублейСмотреть фотографии
08:35
«От 100 до 150 тысяч»: директора волгоградских автопредприятий отчитались о зарплатах за 2022 годСмотреть фотографии
07:45
Росводресурсы установили новый режим работы Волжской ГЭС до 10 июняСмотреть фотографии
21:33
Отбил атаку боевиков. Волгоградским школьникам рассказали о подвиге майора УраковаСмотреть фотографии
20:59
«Бил семь минут»: задержанный москвич на видео рассказал, как расправился с сожительницей в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:39
Раздавило ступню. На стройбазе Волжского женщину придавило профлистамиСмотреть фотографии
19:21
Топтали ногами и били киянкой. В Волгограде из-за замечания подростки набросились на посетителя «Покупалко»Смотреть фотографии
18:20
Мусорные кучи на берегу Волгоградского водохранилища попали «под охрану»Смотреть фотографии
17:00
Новый развлекательный проект «Rock-ностальгия» для зрителей «Царицынской оперы»Смотреть фотографии
16:59
Главврач больницы № 11 Волгограда Наталья Трубина покинула свой постСмотреть фотографии
16:53
На трассе Волгоград-Москва легковушка нырнула под фуру, один человек погибСмотреть фотографии
16:14
Внедорожник опрокинулся в реку Бузулук в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:00
Мусоросортировочный комплекс под Волгоградом повредили второй раз за неделюСмотреть фотографии
15:53
Андрей Бочаров и Александр Беглов встретились с жителями блокадного ЛенинградаСмотреть фотографии
15:01
ТАСС: в кабмине не поддержали освобождение от частичной мобилизации неслуживших россиянСмотреть фотографии
14:14
Подтянут и свеж: опубликовано видео ареста Арсена Мелконяна в суде ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:10
Суд в Волгограде арестовал москвича, избившего сожительницу до смертиСмотреть фотографии
14:05
Качество рыбных котлет в школьной тарелке проверили в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:49
Реверсивное движение на Волжской ГЭС отменили днем из-за пробокСмотреть фотографии
13:12
Пожар в многоквартирном доме под Волгоградом потушили за 1,5 часаСмотреть фотографии
12:46
Погибшим в СВО открыли мемориальные доски в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:31
Волгоградская область и Санкт-Петербург договорились о сотрудничестве до 2025 годаСмотреть фотографии
12:23
Под Волгоградом горит многоквартирный дом, люди эвакуированыСмотреть фотографии
12:12
Под Волгоградом птицефабрику наказали за трупы птиц и живых грызуновСмотреть фотографии
11:37
У нее была мечта. В Волгограде москвич забил до смерти «незнакомую» сожительницуСмотреть фотографии
11:15
Добро, которым легко поделитьсяСмотреть фотографии
 