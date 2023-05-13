«От 100 до 150 тысяч»: директора волгоградских автопредприятий отчитались о зарплатах за 2022 год





Зарплата руководителей автотранспортных и дорожных предприятий Волгоградской области, подведомственных облкомтрансу, за 2022 год в несколько раз превысила среднюю по региону. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованные данные, самую высокую зарплату получал в прошлом году гендиректор ГУП «Волгоградавтотранс» - организации, занимающейся пассажирскими перевозками, Сергей Ахрамеев. Так, средний размер его получки составлял 156,9 тысячи рублей в месяц. Зарплата главбуха и заместителей гендиректора варьировалась от 83 до 134 рублей. Зарплата руководителей автотранспортных и дорожных предприятий Волгоградской области, подведомственных облкомтрансу, за 2022 год в несколько раз превысила среднюю по региону. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованные данные, самую высокую зарплату получал в прошлом году гендиректор ГУП «Волгоградавтотранс» - организации, занимающейся пассажирскими перевозками, Сергей Ахрамеев. Так, средний размер его получки составлял 156,9 тысячи рублей в месяц. Зарплата главбуха и заместителей гендиректора варьировалась от 83 до 134 рублей.

Директор ГУП «Вокзал-Авто» Артем Скляров получал в прошлом году 120 тысяч рублей в месяц, а главный бухгалтер и заместитель– 87 тысяч.Зарплата руководителя ГОКУ «Дирекция автомобильных дорог» Александра Музаевского составляла в прошлом году 103,3 тысячи рублей в месяц, а его заместителей – от 68 до 93 тысяч.В ГБУ «Волгоградавтодор» самым высокооплачиваемым стал руководитель Игорь Подгорный. В месяц он зарабатывал 109 тысячи рублей. Его заместители, в том числе по финансам, получали от 96 до 134 тысяч рублей.Напомним, в регионе продолжается антикоррупционная кампания по обнародованию средних зарплат руководителей учреждений, подведомственных органам исполнительной и местной власти.