Расследования

Участок улицы Чуйкова в Волгограде на 4 дня закроют для машин

Расследования 10.05.2023 13:43
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10.05.2023 13:43


Новые ограничения в движении машин в центре Волгограда начнут действовать сегодня, 10 мая. Как сообщили V102.RU в администрации города, это связано с работами по нанесению дорожной разметки на участке улицы Чуйкова в границах улиц 13-ой Гвардейской и Краснознаменской. 
С полуночи 10 мая здесь приостанавливается движение машин, также действует запрет на стоянку транспортных средств. Ограничения продлятся до 24-00 ч. 14 мая, пояснили в мэрии. 

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