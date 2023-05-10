Инфекционист предупредила волгоградцев о смертельной опасности в банках

Соленые огурцы и помидоры, грибы и консервированные салаты могут стать изюминкой любого застолья. Однако домашние закрутки могут в прямом смысле слова отравить гостям праздник. Как защититься от ботулизма и не потерять драгоценного времени при заражении, корреспондентам ИА «Высота102» рассказала главный внештатный инфекционист облздрава Елена Хлопотова.

Самыми «убойными» волгоградские врачи называют грибные консервы. Пациенты, снявшие пробу с сезонных закруток, поступают в больницу едва ли не круглый год.

– Ботулизм вызывают продукты, которые готовятся без термической обработки и не имеют доступа кислорода. Чаще всего ботулоксин развивается в банках с грибами. Горожане сами собирают, сами консервируют, едят свои закрутки и, к сожалению, заболевают, - рассказывает Елена Хлопотова. – Многие пациенты попадают в больницу, поев сушеную рыбу.

Несмотря на тщательную маскировку, ботулизм может выдать себя вздутой крышкой, помутнением, плесенью или пузырьками в банке. В большинстве же случаев зараженные соления или смертельно опасная рыба наверняка не смутят волгоградцев - ботулоксин не имеет ни вкуса, ни запаха.

– Ботулоксин влияет на проводимость нервной системы. Первыми симптомами болезни чаще всего становятся тошнота, рвота, слабость. Вскоре к ним может присоединиться жидкий стул, – предупреждает инфекционист. – Следом у человека нарушается зрение – он жалуется на сетку перед глазами, размытость или двоение. Еще один характерный симптом ботулизма – нарушение глотания. Сначала зараженный не может проглотить твердую, а потом и жидкую пищу.

При появлении первых симптомов болезни волгоградцам советуют не играть с огнем и как можно скорее обратиться за помощью врачей. По словам Елены Хлопотовой, промедление может стоить человеку жизни.

– Конечно, далеко не каждый пациент приедет в стационар с рвотой и диареей. Но при усилении слабости и нарушении зрения нужно немедленно обращаться за медицинской помощью, – настаивает главный внештатный инфекционист Облздрава. – При ботулизме велик риск летального исхода – у пациента парализуется дыхательная мускулатура, и он просто задыхается. Единственный эффективный метод лечения – введение сыворотки. Мы оцениваем клинические проявления и при подозрении на это заболевание можем не дожидаться результатов анализов.

Чтобы безобидные консервы не превратились в отраву, инфекционист рекомендуют соблюдать простые и проверенные временем правила.

– Грибы лучше всего солить старым дедовским способом – в бочках. Рыбу же следует распотрошить, – отмечает врач. – Споры ботулизма развиваются в земле, поэтому перед закруткой овощи и фрукты нужно как следует промыть. Сколько именно могут храниться закрутки, сказать сложно. Если споры ботулизма появились изначально, то они уже никуда не денутся. Однако со временем их количество лишь возрастает.

В прошлом году в Волгоградской области насчитали 14 пациентов с диагнозом ботулизм. Чаще всего спусковым крючком становилась некачественная сушеная рыба. Из-за позднего обращения в инфекционных больницах скончались двое мужчин в возрасте 62 и 63 лет. Еще одной трагедии удалось избежать лишь благодаря слаженной работе медиков. Из Урюпинской ЦРБ врачи санавиации эвакуировали в Волгоград 39-летнюю женщину и ее двухлетнего ребенка. Результаты анализов подтвердили, что источником заражения вновь стала вяленая рыба.

Подготовила Виктория Чумакова

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