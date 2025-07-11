Общество

В центре Волгограда ГАИ забрала Range Rover у 17-летнего юнца

Общество 11.07.2025 20:26
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11.07.2025 20:26


В центре Волгограда сотрудники Госавтоинспекции вечером 11 июля остановили автомобиль марки Range Rover, за рулем котором оказался 17-летний подросток.  Прав на управление автомобилем, разумеется, в силу возраста у водителя не оказалось. 

– В ходе рейда сотрудниками Госавтоинспекции выявлен 17-летний водитель, управлявший автомобилем. Он отстранён от управления, машина помещена на специализированную стоянку, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. – В отношении несовершеннолетнего водителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ за управление транспортом водителем, не имеющим права управления транспортным средством, что влечет наложение административного штрафа в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.



Отвечать за административное нарушение предстоит и родителям юного водителя премиального внедорожника с красивыми номерами. В отношении отца уже составлен административный протокол по ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ со штрафом до 30 тыс. рублей за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления.

Добавим, что сегодня в Волгограде и в Волжском проводятся профилактические рейды, в ходе которых сотрудники ГАИ уделяют внимание транспортным средствам без номеров, с глухой тонировкой, а также выявлению водителей в состоянии опьянения, либо не имеющих водительских прав. 

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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