В центре Волгограда ГАИ забрала Range Rover у 17-летнего юнца





В центре Волгограда сотрудники Госавтоинспекции вечером 11 июля остановили автомобиль марки Range Rover, за рулем котором оказался 17-летний подросток. Прав на управление автомобилем, разумеется, в силу возраста у водителя не оказалось.

– В ходе рейда сотрудниками Госавтоинспекции выявлен 17-летний водитель, управлявший автомобилем. Он отстранён от управления, машина помещена на специализированную стоянку, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. – В отношении несовершеннолетнего водителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ за управление транспортом водителем, не имеющим права управления транспортным средством, что влечет наложение административного штрафа в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.





Отвечать за административное нарушение предстоит и родителям юного водителя премиального внедорожника с красивыми номерами. В отношении отца уже составлен административный протокол по ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ со штрафом до 30 тыс. рублей за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления.

Добавим, что сегодня в Волгограде и в Волжском проводятся профилактические рейды, в ходе которых сотрудники ГАИ уделяют внимание транспортным средствам без номеров, с глухой тонировкой, а также выявлению водителей в состоянии опьянения, либо не имеющих водительских прав.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области