Волгоград и область на выходные накроет пекло до +41º





В Волгограде и области 12 и 13 июля воздух прогреется до +41º. Об этом рассказали синоптики Волгоградского ЦГМС.

- 12 июля ожидаются порывы юго-восточного ветра до 6-11 м/с. Температура воздуха днем составит +34...+39º, местами +40...+41º, - пояснили синоптики. - 13 июля также ожидается день без существенных осадков с порывами восточного ветра 6-11 м/с. Температура воздуха днем +34...+39º, местами +40...+41º.

В понедельник, 14 июля, остудит регион небольшой дождь, с порывами ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха днем +34...+39º, в отдельных северных районах +29...+34º.