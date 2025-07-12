Волгоградец вез в Астрахань целую аптечку психотропных веществ





В Светлоярском районе Волгоградской области сотрудники полиции задержали 33-летнего местного жителя, который перевозил в автомобиле целую партию сильнодействующих веществ. Мужчина был задержан при проверке документов на посту ДПС.





Сотрудникам полиции показалось странным поведение пассажира автомобиля, в связи с чем было принято решение провести его личный досмотр и осмотр салона автомобиля. В сумке у мужчины была обнаружена сотни капсул красно-белого цвета и шприц с прозрачной жидкостью.

Эксперты-криминалисты установили, что изъятое содержит 600 грамм прегабалина, а в шприце находится наркотическое средство - метадон. Задержанный признался, что перевозил наркотические вещества для дальнейшей продажи.

- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 234 УК РФ – «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - добавили в ГУ МВД России по Волгоградской области.