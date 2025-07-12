Общество

«Боялись сделать лишний шаг»: волгоградские леса после сезона дождей утонули в грибах

Общество 12.07.2025 07:02
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12.07.2025 07:02


Волгоградские грибники, пропустившие сразу несколько сезонов из-за неурожая, наконец дождались своего часа. По их словам, после июньского сезона дождей лесные поляны усыпало грибами настолько густо, что тихая охота утратила свой элемент квеста.

– На выходных заехали в хвойный лес и обнаружили счастливый сон любого грибника – маслята росли так плотно, что нам приходилось выверять каждый шаг. Иначе просто раздавишь, – рассказывает волгоградец Андрей. – Только на одной поляне наполнили три объемные корзины. Идти дальше мы даже не рискнули.


Ведущий миколог Волгоградской области Инна Землянская подтверждает, что нынешний сезон удивляет горожан не только количеством грибов, но и их разнообразием.

– Сейчас в лесах можно найти самые разные грибы – и поддубовики, и подосиновики, и маслята, – отмечает кандидат биологических наук. – В сосновых посадках вылезли маслята. А вот зонтики уже сошли, новых на этой неделе я больше не видела.


Сделав настоящий подарок фанатам тихой охоты, природа все же диктует свои условия и сокращает долгожданный период до минимума из-за вернувшейся в регион жары.

– В прошлые выходные грибов действительно было очень много. Сегодня большинство из них уже сходят из-за жары, – констатирует Инна Землянская. – На тихую охоту у жителей осталась максимум неделя. А, может, и того меньше. К слову, в такую погоду горожанам нужно помнить о действующем запрете на посещение лесов. Сейчас любая искра может стать причиной серьезного пожара.

Несколько сезонов подряд волгоградские грибники жаловались на неблагосклонность погоды. Из-за редких дождей и осенняя, и весенняя «грибалка» заканчивалась сплошным разочарованием. Скромный улов специалисты объясняли не только отсутствием осадков, но и резкими скачками температур.

– В Волгоградской области количество грибов в каждом конкретном сезоне на 99% действительно зависит от погоды. А на 1% - от погоды в прошлом и позапрошлом году, – рассказывала корреспондентам ИА «Высота 102» ведущий миколог региона. – Грибам нужны вода и тепло. В тех же таежных лесах засушливый сезон – это когда ты идешь по болоту, и вода не переливается через край сапога, но часто не хватает тепла. У нас же совсем другой климат – грибам достаточно тепла, но не всегда достаточно влаги.

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