



Жителям Волгограда и области предстоит пережить еще как минимум три дня испытания 40-градусной жарой. Уже в начале новой рабочей недели столбики термометров должны постепенно пойти на спад и к 20-м числам июля зафиксируются на отметках не выше +30 градусов.

Согласно прогнозу федерального центра «Фобос», 12 – 14 июля максимальное значение температуры в тени в дневное время в Волгоградской области составит +41 градус. Синоптики предупреждают, что в предстоящие выходные осадков в регионе не ожидается, а в лесах сохраняется высокая вероятность возникновения пожаров. Жителям и гостям региона советуют воздержаться от поездок на природу и из соображений личной безопасности, и в целях предотвращения природных бедствий.

В ночные часы в регионе на протяжении трех суток также будет жарко и душно. Порывы ветра при +25 градусах ночью не будут превышать 11 метров в секунду.

Постепенное снижение температуры воздуха должно начаться в Волгограде и области со вторника, 15 июля. В этот день столбики термометров покажут +33 в тени, а к 20 июля снизятся до отметки +29 градусов.

В целом, жаркая погода сохранится в Волгоградской области до конца июля. Средняя температура в этом месяце ожидается, по прогнозу «Фобоса», на уровне +30 градусов.